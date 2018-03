Retour des ventes-débarras

Les Laurentiens pourront profiter de trois fins de semaine cette année pour donner une seconde vie aux objets dont ils n’ont plus besoin. Les ventes-débarras se tiendront du 26 au 27 mai, du 23 au 25 juin et du 1er au 3 septembre. Les résidents intéressés peuvent s’inscrire sur internet ou au Bureau du citoyen. L’arrondissement organisera ensuite une campagne de promotion avec la liste des points de vente et la nature des articles offerts. Les chercheurs d’aubaines pourront la consulter pour trouver quelques trésors de seconde main.

Pour plus d’infos: ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/ventedebarras