Le français à l’honneur

Les élèves de l’école primaire des Grands-Êtres ont eu droit à une pléiade d’activités en lien avec Semaine nationale de la francophonie, célébrée au pays du 1er au 21 mars. En plus de l’exposition d’objets culturels des cinq continents, du karaoké de chansons françaises et des périodes de lecture libre, les enfants ont reçu la visite de la bibliothèque du Boisé de Saint-Laurent, de passage à l’école pendant deux jours. «Tous les élèves ont été abonnés à la bibliothèque, ce qui leur a permis d’emprunter un livre et leur permettra peut-être de découvrir ce lieu en famille», souligne la directrice adjointe des Grands-Êtres, Caroline Bleau. Le nouveau «Croque-Livre» de l’établissement a par ailleurs été inauguré. Cette boîte en forme de tête de monstre rassemble des livres que les jeunes pourront échanger.