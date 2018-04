Olympiades des métiers et technologies

Cinq jeunes de Saint-Laurent prendront part aux compétitions des 15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies. L’événement, destiné à valoriser les métiers spécialisés, rassemblera plus de 300 finalistes à l’échelle du Québec dans une trentaine de disciplines.

Parmi les participants laurentiens, deux sont inscrits au programme de formation professionnelle ou technique du Cégep Saint-Laurent. Luca Sabik et Raoul Surprenant devront respectivement montrer leurs compétences professionnelles en génie mécanique et conception et dessin assisté par ordinateur.

Du Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci, Esther-Eliad Okenkali Onchouet compétitionnera dans le volet vente-conseil, tandis que Christophe Tumbarello représentera l’établissement en ébénisterie et Wing Hong Yau en soutien informatique.

La finale québécoise des Olympiades se tiendra à la Place Bonaventure de Montréal, du 2 au 5 mai. Les candidats répondant aux critères de sélection peuvent être invités à représenter la province aux Olympiades canadiennes, à Edmonton , en Alberta du 3 au 6 juin.