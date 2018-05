Agenda communautaire du 9 mai 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Concours Maisons fleuries

L’arrondissement de Saint-Laurent tiendra une fois de plus son concours annuel d’embellissement Maisons fleuries, qui récompense depuis 1981 les plus beaux aménagements visibles de la rue dans la communauté. Les inscriptions se feront en personne au Bureau du citoyen de la mairie de Saint-Laurent (777, boulevard Marcel-Laurin), jusqu’ au vendredi 11 mai et du lundi 14 mai au vendredi 18 mai. Les heures d’ouverture sont de 8h 30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 8h30 à 19h les mercredis. Une preuve de résidence sera exigée et aucune procuration ne sera acceptée. Chaque adresse civique aura droit à une seule inscription.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Rencontre thématique pour mamans sur le thème « Les enfants et la discipline », le lundi 14 mai, de 9h30 à 11h30, au Centre des femmes de Saint-Laurent. Également la conférence « Stress et cohérence », le mardi 15 mai, de 13h30 à 15h30. Pour plus de détails, visitez le site Internet au http://www.cfstl.org ou appelez au centre: 514 744-3513. Inscription obligatoire. Adresse: 685, boul. Décarie, bureau 101.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 16 mai, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour le printemps. Au bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1 $ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance, 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Voyage-échange Lethbridge-Saint-Laurent

Les Laurentiennes et Laurentiens âgés de 55 ans et plus sont invités à transmettre leur candidature afin de participer au voyage-échange entre la cité de Lethbridge en Alberta et l’arrondissement de Saint-Laurent. Les participants laurentiens seront accueillis chez leurs «jumeaux» à Lethbridge, du 4 au 11 juillet. À leur tour, ils recevront les membres de la délégation albertaine du 8 au 15 août, afin de les amener à découvrir Saint-Laurent et la région de Montréal. Tous les frais de transport (billets d’avion, transport collectif et assurances), des activités et des repas lors des sorties en groupe seront assumés par Saint-Laurent et la Ville de Lethbridge. De leur côté, les participants devront offrir l’hébergement (gîte, couvert et transport local) à leurs jumeaux. Le formulaire d’inscription peut être téléchargé à l’adresse

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/lethbridge. Il est également disponible en version papier à la réception de la mairie de Saint-Laurent, au 777, boulevard Marcel-Laurin. Une fois complété, il doit être retourné au plus tard le 18 mai 2018, à 16 h 30.

Conférerence sur les interventions policières et lois d’immigration

Le comité interculturel du COSSL (Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent) tiendra une conférence sur les interventions policières et les lois d’immigration au Québec le 23 mai, de 8h30 à 12h, au Centre des loisirs (1375, rue Grenet). Cette activité permettra de démystifier les interventions policières et d’informer les nouveaux arrivants sur leurs droits et les lois impliquant leur nouveau pays hôte. Les conférenciers seront les agents et conseillers sociocommunautaires du SPVM ainsi qu’un représentant du ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Inscription: 514 280-0407 ou comiteinterculterstlo@gmail.com.

Ventes-débarras

Les citoyens auront la chance de se départir d’objets ne servant plus et de faire des trouvailles lors de la première des trois ventes-débarras de la saison, qui se tiendra le samedi 26 et le dimanche 27 mai. Une belle occasion pour faire un grand ménage du printemps et aller à la rencontre de voisins. Les résidents sont invités à confirmer leur participation dès maintenant au ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/ventedebarras. Celles et ceux qui se seront inscrits avant le jeudi 17 mai verront leurs adresses géolocalisées dans l’application mobile de l’arrondissement et profiteront d’une visibilité dans le journal Les Nouvelles Saint-Laurent. La liste des adresses participantes sera diffusée dans l’édition du 23 mai. Le Bureau du citoyen peut inscrire toute personne n’ayant pas accès à Internet. Pour de plus amples renseignements, composez le 311. L’appli de Saint-Laurent est offerte sur l’App store et dans Google Play.

Rencontrer des employeurs

La prochaine activité de »Rencontre avec des employeurs » du Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour Immigrants, CARI St-Laurent, aura lieu le 30 mai 2018, de 10h à 12h. Préparez vos CV et venez rencontrer de potentiels employeurs. Information et inscription au 514 748-2007, poste 228.

Viens jouer

Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. Sans inscription pour les parents et enfants de 0 à 5 ans. Tous les lundis de 13h à 15h à la Maison de l’enfance, 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage. Info: 514 333-8989, poste 521.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription un samedi par mois de 10h à 12h au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Service de garde disponible. Info: 514 333-8989, poste 521.