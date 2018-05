Le Défi Jean-Grou était de retour à l’école du même nom, dans le cadre du mois de l’activité physique, le 17 mai. Plus de 500 enfants de l’établissement de la rue Tassé ont parcouru un kilomètre dans le quartier sous la supervision de leurs enseignants ainsi que de bénévoles et d’agents de police. «La course avait comme objectif de rassembler la communauté de Jean-Grou autour d’un même thème: développer de saines habitudes de vie», précise l’enseignant en éducation physique, Patrice Audy. Le but fut atteint, car, même si certains ont marché, tous ont franchi la distance avec plaisir.