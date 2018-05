Agenda communautaire du 30 mai 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Cercle de fermières

L’assemblée générale du Cercle de fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 4 juin à 19h au Centre des Loisirs (1375, rue Grenet).

Village Montpellier

Le comité des aînés du village Montpellier tiendra son assemblée générale le 5 juin à 14h, au parc Caron. Un léger goûter sera servi.

Centre des femmes

Conférence «Tout à sa place»: Vous avez besoin d’un coup de pouce pour mettre de l’ordre dans votre maison? Vous désirez trouver une utilisation nouvelle pour vos objets? Vous voulez mettre en valeur vos espaces de vie (salon, salle de jeux, etc.)? Une foule d’idées et de suggestions vous sera proposée le 5 juin, de 13h30 à 15h30. Info: 514 744-3513. Inscription obligatoire.

AGA de l’APSM

L’Association de parents pour la santé mentale Saint-Laurent–Bordeaux-Cartierville (APSM) invite ses membres à participer à son assemblée générale annuelle, le mercredi 6 juin à 17h30. Lieu: 1900, boul. Thimens, suite 210. Info: 514 744-5218.

Communauté bahá’íe

Vous êtes invités à un déjeuner-rencontre pour définir et élaborer le contenu de la 2e édition de notre projet rassembleur sur le thème de Célébrons l’Unité dans la Diversité pour construire ensemble un avenir meilleur ainsi que le rapport de la Table ronde du 26 octobre 2017, au Première Moisson (5560, boulevard Henri-Bourassa Ouest), le mercredi 6 juin, de 9h à 10h30.

Escapade dans les Cantons-de-l’Est

Le Club Âge d’or de Saint-Sixte invite ses membres à une croisière escapade Memphrémagog le jeudi 7 juin. Départ du stationnement de l’église Saint-Sixte à 8h en autocar de luxe. Dîner sur le bateau. Visite à Georgeville. Retour à 17 h. Les non-membres sont acceptés s’il reste de la place. Coût: 145$. Réservation: Nelly Hanna au 514 747-1774. Envoyer le chèque au 740, place Fortier, app. 607, Saint-Laurent, QC, H4L 5A9.

À la découverte des paysages

La Belle Province offre une vaste palette de lieux et de sites à découvrir: les chutes de Montmorency, les Chutes-de-la-Chaudière, les baleines, les Laurentides, l’île d’Orléans, le Vieux-Québec, la Gaspésie, Lanaudière, les lacs, la nature, les randonnées, le camping, les auberges, etc. Durant cette séance le 13 juin de 9h à 12h, le CARI St-Laurent partagera des informations et des astuces pour apprendre des secrets sur les belles facettes du Québec. Info: Erika English au 514 748-2007, poste 231.

Journée portes ouvertes au SORIF

Vous habitez à Montréal et vous êtes une femme chef de famille monoparentale qui désire retourner sur le marché du travail ou aux études? Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des femmes au travail (SORIF) vous invite à une journée portes ouvertes qui aura lieu le 20 juin entre 10h et 15h, au 5150, rue Saint-Hubert à Montréal. Séances d’informations sur les formations, café et collation. Info: 514 271-3866.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 20 juin de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’été. Au Bazar, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1 $ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Viens jouer

Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. Sans inscription pour les parents et enfants de 0 à 5 ans. Tous les lundis de 13h à 15h à la Maison de l’enfance, 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage. Info: 514 333-8989, poste 521.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription un samedi par mois de 10h à 12h au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Service de garde disponible. Info: 514 333-8989, poste 521.