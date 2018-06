Championnes de handball

Les joueuses de l’équipe de handball féminin – Catégorie Minime AA de l’école primaire Bois-Franc-Aquarelle ont décroché la première place au récent championnat québécois de handball.

La finale opposant les étudiantes de 6e année à leurs consœurs de l’école John-F.-Kennedy de Laval s’est soldée par la marque de 9 à 2 en faveur de l’établissement laurentien. Les efforts de l’équipe, qui s’est démarquée à plusieurs reprises, sont récompensés.

«Je suis vraiment fier. Les filles s’entraînent dans les cours d’éducation physique et certains midis, elles travaillent fort et ça rapporte», souligne l’entraîneur et enseignant, Brahim Saci.

Cette victoire s’ajoute à celle des jeunes filles de 4e année de Bois-Franc-Aquarelle, dont l’équipe de handball féminin est arrivée en tête de classement aux derniers Jeux de Montréal.