Inscriptions au Magasin-Partage

Pour une 10e année, le Magasin-Partage de la rentrée scolaire permettra à 300 enfants de 6 à 17 ans de commencer l’année avec un sac à dos rempli de matériel scolaire, une boîte à lunch et des denrées alimentaires. L’événement, qui implique de nombreux partenaires comme l’arrondissement de Saint-Laurent, le CARI St-Laurent, le Comité des organismes sociaux (COSSL) et le YMCA, permet d’encourager la réussite scolaire de jeunes issus de milieux défavorisés.

Les inscriptions auront lieu le lundi 18 juin à 9h au Centre des loisirs (1375, rue Grenet). Les portes ouvrent à 8h et le principe du premier arrivé – premier servi s’applique. Pour être admissible, la famille doit résider à Saint-Laurent, être à faible revenu et avoir au moins un jeune entre 6 et 17 ans qui fréquente l’école primaire ou secondaire. Preuves de résidente, d’identité et de revenu sont requises.

Pour plus d’infos

www.cossl.org