Grand défi Pierre Lavoie: une équipe engagée à la CSMB

Cinq employés de la commission scolaire Maguerite-Bourgeoys, dont l’enseignante de l’école Cardinal-Léger, Stéphanie Houle, ont amassé plus de 5000 $ en relevant le Grand défi Pierre Lavoie, en juin. Les fonds seront partagés entre les écoles du Grand-Héron à LaSalle et Enfants-du-Monde à Saint-Laurent. L’équipe a parcouru à relais le trajet de 1 175 km entre La Baie au Saguenay et le Stade olympique à Montréal.