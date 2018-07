Course Saint-Laurent: nouvelle date cet automne

Les amateurs de course à pied ont jusqu’au 31 juillet pour s’inscrire à la Course Saint-Laurent au tarif le plus avantageux. L’événement, qui se tiendra le 29 septembre, prendra son départ aux Ateliers municipaux de l’arrondissement pour une boucle de 1 à 10 km dans le Nouveau Saint-Laurent.

Habituellement tenue au printemps, la course organisée par le Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect avait été annulée en raison de la pluie verglaçante et de la neige, le 15 avril.

L’événement est cette année partenaire de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal, par l’entremise du programme Cours pour le Cœur. En récoltant des fonds, les coureurs peuvent se faire rembourser les frais d’inscription.

Des prix allant jusqu’à 250 $ seront par ailleurs remis à ceux qui atteindront le podium du 5 et du 10 km. Le nombre d’inscriptions est limité à 750 personnes pour chacune de ces épreuves.

Pour plus d’infos

circuitendurance.ca

courspourlecoeur.ca