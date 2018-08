Magasin-Partage de la rentrée scolaire de Saint-Laurent: 340 enfants équipés

Pour une dixième année, plus de 300 jeunes laurentiens ont reçu gratuitement un sac à dos rempli de matériel scolaire et une boîte à lunch. Le Magasin-partage de la rentrée scolaire de Saint-Laurent était aussi l’occasion pour les familles de faire leur épicerie à prix réduit.

«La rentrée scolaire prend la plus grande part du budget familial. Cette année, mes filles commencent l’école équipées et je me sens rassurée d’avoir cette épicerie de départ pour toute la famille», a confié le 14 août une mère de six enfants aux organisateurs.

Les deux tiers des bénéficiaires venaient pour la première fois au Magasin-partage et la même part a des enfants inscrits au primaire. Cependant, la distribution s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans vivant en milieu défavorisé.

Plusieurs partenaires étaient présents lors de cet événement chapeauté par six organisations locales, dont le Service de police de la Ville de Montréal, pour parler aux jeunes de prévention et en particulier d’intimidation.