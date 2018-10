Agenda communautaire de Saint-Laurent du 3 octobre 2018

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution, à nouvellessaint-laurent@metromedia.ca.

Centre des femmes

Lunch des solidarités: apportez votre lunch et profitez d’un moment avec les travailleuses pour partager et débattre des sujets qui vous interpellent, jeudi 4 octobre, de 12h à 14h. Ciné-film L’emprise sur la thématique de la violence conjugale, mardi 9 octobre, de 13h30 à 15h30. Café-rencontre mères et enfants, en présence d’une éducatrice, pour créer des liens entre mères tout en favorisant la socialisation de vos tout-petits, mercredi 10 octobre, de 9h30 à 11h30. Info: 514 744-3513.

Gastronomie au CARI St-Laurent

Cuisine en santé qui consiste à apprendre à s’alimenter et à cuisiner de façon saine et économique; ceci, en découvrant les aliments disponibles sur les étals au Québec. Mardi, 1 fois par mois. Prochaine activité: les 9 octobre et 13 novembre. La cuisine internationale: découverte de la cuisine typique d’un pays. Servi à prix modique, le repas est suivi d’un café-discussion thématique. Mardi, 1 fois par mois. Prochaine activité: les 30 octobre et 27 novembre. Info: 514 748-2007, poste 234.

Bazar

Le 17 octobre, de 8h30 à 11h, venez habiller les enfants pour l’automne. Au bazar du Centre de pédiatrie sociale, vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. À la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Club de Saint-Sixte

Le Club convie ses membres à la symphonie des couleurs et à un bon repas à l’Auberge du Lac Morency à Saint-Hippolyte le jeudi 18 octobre. Au menu, potage ou salade César, blanc de volaille et prosciutto ou saumon avec légumes de saison, gourmandise de la pâtissière ainsi que thé, café ou infusion. 49 $ tout inclus. Départ de Saint-Sixte à 11h, retour à 16h. Les non-membres acceptés s’il reste de la place dans l’autobus. Réservation: Nelly Hanna, 514 747-1774. Pour chèque: 740, place Fortier, app. 607, Saint-Laurent H4L 5A9.

J’attends bébé en couple

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources, d’outils corporels pour bien vivre la grossesse et l’accouchement. Sur inscription. 20 octobre de 10h à 12h. Service de garde disponible. Au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent. Info: 514 333-8989, poste 521.

Bazar Ensemble l’Hiver

Le Bazar Ensemble l’Hiver par la Maison des Familles de Saint-Laurent aide les familles du quartier à s’équiper décemment contre le froid. Jusqu’au 24 octobre, déposez vos dons au Centre des loisirs, à la Mairie, à l’Aréna, au Complexe Sportif, aux bibliothèques du Vieux Saint-Laurent et du Boisé. Info: 514 333-8989, poste 325.

Sortie culturelle

Les Aînés du Village Montpellier organise une sortie culturelle au Musée des maîtres et artisans de Saint-Laurent le 25 octobre à 14h. Inscription au parc Caron.

Cours de français à temps partiel

Les prises de rendez-vous pour les inscriptions aux cours de français à temps partiel de la session d’hiver 2019 commencent les 29, 30 et 31 octobre. Téléphonez au 514 748-2007 entre 10h et 12h. Programme: le jour de 9h à 12h ou de 12h30 à 15h30 (selon le niveau); le soir de 18h30 à 21h30 (tous les niveaux). SVP ne laissez pas de message sur le répondeur.

Chorale

Joignez-vous à une chorale d’aînés dynamique, joyeuse à Ahuntsic. Les répétitions ont lieu au 10005, avenue de Bois-de-Boulogne les mardis de 14h à 15h30. Info: Louise Lachance au 514 331-5559

L’Atelier La Girelle

L’Atelier La Girelle offre des cours d’initiation au tissage, de façonnage avec l’argile, de peinture sur porcelaine au 1179, rue Barré. Info: 514 744-2227.

Bénévoles lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie de transmettre votre passion à enfant en difficulté scolaire? Devenez bénévole à JAME. Vous pourrez ainsi faire vivre des réussites à un enfant âgé entre 6 et 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, et lui permettre de bénéficier des merveilleux bienfaits de la lecture en allant à son domicile une heure par semaine, entre 16h et 19h. Info: 514 536-5263.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire pour les parents qui ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Pour aussi peu que 10$ par année, notre petite garderie offre un environnement calme et chaleureux leur permettant de s’amuser en toute sécurité. Horaire: lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Inscription: 514 744-3513. Adresse : 685, boul. Décarie, bur. 101.

Café-rencontre mères et enfants

Le Centre des femmes de Saint-Laurent invite les mères et leurs enfants d’âge préscolaire au «Café-rencontre mères et enfants». Ce lieu de rencontre, en présence d’une éducatrice, vous permettra de créer des liens entre mères tout en favorisant la socialisation de vos tout-petits. Café et collation seront servis. Inscription: 514 744-3513. Adresse : 685, boul. Décarie, bur. 101.

Alcooliques Anonymes

Le groupe de «L’auberge Sainte-Sixte» pour les Alcooliques Anonymes (AA) est relocalisé au 1897, rue de l’Église en raison des travaux à l’oratoire Saint-Joseph. Le groupe poursuit donc ses activités les jeudis, de 21h à 22h, dans la grande salle «Accueillante et Apaisante» du sous-sol de l’église Sainte-Sixte. Dans ce lieu multiconfessionnel et à l’abri de du jugement, tous ceux qui souhaitent vivre heureux, libres et sans alcool sont bienvenus.