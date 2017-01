L’Arctic sur une lancée

L’Arctic pourrait connaître sa meilleure saison depuis son arrivée dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec, en 2011. L’équipe montréalaise cumule les victoires et les succès sur la glace la classant au deuxième rang de sa division, soit à deux points du sommet.

Avec une fiche de 26 victoires et huit défaites, dont une en prolongation et une en tirs de barrage, l’Arctic n’est qu’à 10 points d’égaler sa meilleure performance en cinq ans.

«Nous avons un des meilleurs clubs de la ligue, cette saison. Nos joueurs progressent bien, nos vétérans sont à la hauteur et nos gardiens de but travaillent très bien. Notre objectif est de devenir encore meilleur et nous allons continuer nos efforts», lance l’entraîneur-chef Gianni Cantini.

Parmi ses succès, la formation a réussi quatre blanchissages jusqu’à présent. Une seule autre équipe de la ligue a réussi un blanchissage, soit les Inouk de Granby.

«C’est un travail d’équipe. Les joueurs font un travail acharné en défensive et nous avons de bons gardiens», souligne M. Cantini.

Il reste 15 parties à l’Arctic en saison régulière avant les séries éliminatoires, qui commenceront en mars. Même si celle-ci voudrait finir la saison au sommet de sa division, son objectif est d’abord de progresser et de gagner le maximum de matchs.

L’Arctic jouera ses prochains matchs à domicile, soit le 13 janvier, à 19h30, devant les Cobras de Terrebonne, et le 15 janvier, à 16h, devant les Rangers de Montréal-Est, à l’aréna Fleury (3700, rue Fleury Est.)