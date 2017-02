250 élèves musiciens jouent ensemble

Des centaines de musiciens de six écoles secondaires de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île ont joué devant les élèves de 40 écoles primaires dans le seul but de leur donner goût à la musique.

En seulement deux mois et à raison de deux à quatre heures de répétition par semaine, plus de 250 élèves de niveau secondaire des écoles d’Anjou, Antoine-de-Saint-Exupéry, Daniel-Johnson, Henri-Bourassa, Jean-Grou et de la Pointe-aux-Trembles, ont interprété douze pièces musicales. Ils ont été accompagnés, l’espace d’un morceau, par plusieurs élèves des écoles primaires Felix-Leclerc et Adélard-Desrosiers. En tout près de 2 800 élèves du primaire sont venus écouter leurs mélodies au cours de quatre représentations.

C’est la neuvième année que le Cégep Marie-Victorin, en partenariat avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île, accueille ce Rassemblement des harmonies; On joue ensemble. Cette année, l’Orchestre Métropolitain a parrainé l’évènement.

Un grand moment

Pour la majorité des élèves sur scène, On joue ensemble est le plus gros concert où ils ont eu l’occasion de jouer pour l’instant. «C’est vraiment un moment marquant», commente Alexis Brien-Langevin, porte-parole du rassemblement. Participant à quatre éditions, aujourd’hui étudiant en musique au Cégep Marie-Victorin, Alexis se souvient très bien de ses prestations et a regardé le spectacle de cette année d’un œil envieux: «Je me suis souvenu de moi dans la section trombone et de toute ma fébrilité à l’idée de jouer devant tous les autres élèves», confie-t-il.

Pour le plaisir

Allant de Cyclone de Michel Oare à Riders on the storm des Doors en passant par The Cup of life de Ricky Martin, tous les genres sont représentés pour sensibiliser les plus jeunes à la musique.

Entre chaque morceau, une animation est proposée par deux élèves de l’École Calixa-Lavallée. «L’établissement Calixa-Lavallée n’a pas de cours de musique. Les mettre en charge de l’animation c’était donc une manière de les intégrer au projet», explique Jocelyne Boucher, coordinatrice et à l’origine de l’évènement.

On joue ensemble est l’occasion pour les élèves de rencontrer d’autres passionnés de musique comme eux. «Le but ce n’est pas la compétition, on joue ensemble!» rappelle Jocelyne Boucher.

Susciter des vocations

L’objectif de la rencontre intra-élèves c’est surtout de donner envie aux plus jeunes de choisir la musique. «Les élèves du primaire qui se disent que c’est poche la flûte traversière peuvent voir qu’au secondaire apprendre la musique c’est vraiment différent», s’amuse Jocelyne Boucher.

Grâce à des ateliers en marge de la représentation, c’est aussi l’occasion pour les élèves du Cégep Marie-Victorin de montrer aux élèves du secondaire, ce qu’ils font à ce stade-ci de leurs études en musique.

L’année prochaine, le rassemblement des harmonies fêtera ses dix ans. Le spectacle est déjà en préparation du côté des enseignants en musique.