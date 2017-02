Radford et Duhamel raflent l’argent

Les doubles champions du monde Meagan Duhamel et Éric Radford ont mis la main sur la médaille d’argent de la compétition en couple de l’épreuve test de patinage artistique des prochains Jeux olympiques de 2018, les Championnats des quatre continents de Gangneung, en Corée du Sud, le 18 février dernier.

Troisièmes après la présentation du programme court, les athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Léonard ont réussi à gagner un rang au classement et à se retrouver sur la deuxième marche du podium avec un total de 212,23 points. Les juges leur ont accordé 137,92 points pour leur seconde performance sur la musique Non, je ne regrette rien.

«C’était une de ces performances où nous avons dû nous battre tout au long du programme, ce qui est presque un thème pour nous cette saison», a commenté d’emblée le patineur de l’arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve.

Le couple, champion de cette compétition en 2015, a exécuté quelques erreurs, notamment sur les atterrissages de la combinaison du triple Lutz côte à côte, du quadruple Salchow lancé et du triple Lutz lancé.

«Considérant comment nous nous sentions avant le programme libre, nous sommes tous les deux très fiers de la façon dont nous avons persévéré et d’avoir réussi à ne pas tomber. Nous avons fait aussi de très bonnes choses. Il y a toujours des hauts et des bas dans la saison, mais nous allons prendre cette compétition comme une préparation en vue des Championnats du monde en mars», a ajouté Éric Radford, 35 ans.

Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han, déjà en tête après leur programme court, ont triomphé avec un total de 225,03 points. Sui et Han ont aussi reçu la plus haute note pour le libre avec 144,28. Les Ontariens Liubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch ont complété le podium grâce à leur pointage de 205,31.