Près de 200 nouveaux postes dans les CHSLD du nord et de l’est de Montréal

L’aide de 53 M$ annoncée par Gaétan Barrette est accueillie positivement par les CHSLD du nord et de l’est de Montréal. Les investissements en ressources humaines accordés aux CIUSSS vont permettre de créer des postes de préposés aux bénéficiaires.

« Il y avait un besoin de rehausser les structures et on est très heureux. C’est un très bon investissement qui va améliorer nos services partout », souffle Danièle Bernard, la directrice du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) au sein du CIUSSS de l’Est-de-l’île.

Sur l’aide de 53 M$ annoncée ce lundi 27 mars par le ministre de la Santé et des Services sociaux, 35,4 M$ vont permettre d’ouvrir des places dans les centres d’accueil et de libérer 700 lits dans les centres hospitaliers de la métropole.

Les 17,6 M$ qui restent vont servir à combler les manques des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) en créant plus de 350 postes. Cela constitue un véritable bol d’air pour ces structures. « C’est une très bonne nouvelle. Il nous faut du personnel au chevet des résidents de nos CHSLD », salue Hugo Larouche, conseiller aux relations médias du CIUSSS du Nord-de-l’île.

À l’automne dernier, une consultation des CHSLD et l’organisation du premier forum sur les meilleures pratiques au sein de ces centres avaient démontré un besoin fort en ressources humaines.

« Les aînés ont besoin d’accompagnement pour des soins divers, pour les loisirs et pour l’alimentation. L’objectif est de donner des soins de meilleure qualité, d’assurer un service plus sécuritaire et d’offrir une oreille attentive à nos résidents », raconte Danièle Bernard.

Le gouvernement fédéral a donc répondu favorablement aux attentes de ces centres et cette somme est partagée en fonction des besoins de chaque secteur. « L’accès facilité aux soins et aux services du réseau constitue notre principal cheval de bataille, et nous démontrons une fois de plus que nos actions convergent vers cet objectif », a expliqué Gaétan Barrette.

Le CIUSSS de l’Est-de-l’île reçoit donc 4,6 M$ qui vont financer 68 nouveaux postes au sein de ses CHSLD. Puisque chaque poste nécessite une présence sept jours sur sept, 136 personnes supplémentaires vont venir gonfler les effectifs des 15 établissements du secteur. Il s’agit en grande majorité de postes de préposés aux bénéficiaires de jour. Une douzaine d’infirmières auxiliaires et une infirmière seront aussi recrutées.

Le CIUSSS du Nord-de-l’île obtient quant à lui 3,2 M$ ce qui va permettre d’embaucher une soixantaine de personnes qui seront réparties dans ses 12 CHSLD. L’instance n’a pas été en mesure de fournir des détails sur ces postes, mais les analyses démontrent que les besoins ciblent essentiellement des préposés aux bénéficiaires.

Dans l’est, le premier processus de recrutement va être lancé en interne avant une ouverture aux candidatures externes. La responsable SAPA au sein du CIUSSS de l’Est-de-l’île précise que les premiers postes seront affichés dans les prochains jours. La campagne de recrutement du CIUSSS du Nord-de-l’île a déjà commencé et les personnes intéressées peuvent postuler sur le site onembauche.ca.

Les professionnels du secteur se félicitent de cette nouvelle et espèrent que les premières répartitions indiquées seront effectivement respectées. « Je me réjouis de ces nouveaux investissements et les premières annonces sont rassurantes, mais j’espère qu’ils combleront effectivement les besoins essentiels », a réagi Michel Lemelin, le président de la fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec.

Une pénurie de main-d’oeuvre

Les annonces de Gaétan Barrette satisfont autant les responsables des CHSLD de la région de Montréal que les représentants professionnels. « Il y a des investissements partout au Québec et des postes vont s’ouvrir dans toute la province. Le secteur va être dynamique », prévoit Danièle Bernard, la directrice du programme SAPA au sein du CIUSSS de l’Est-de-l’île.

Cette vaste campagne de recrutement de 350 personnes à l’échelle de la métropole montréalaise pose néanmoins un problème de ressource selon la fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec. « Le ministre a bien ciblé le manque d’effectif, mais il y a une pénurie de main-d’œuvre. Il va falloir que le ministère de la Santé et celui de l’Éducation collaborent pour accueillir de plus en plus de jeunes dans les années à venir », réclame Michel Lemelin, le président de l’organisation professionnelle.