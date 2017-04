Uniprix bientôt chez McKesson?

La pharmaceutique McKesson Canada, dont le siège social est à Saint-Laurent, pourrait devenir le principal réseau de pharmacies au Québec. La filiale du géant américain souhaite faire l’acquisition de la chaîne québécoise Uniprix.

Pour cette deuxième tentative de conclure une entente avec le groupe basé à Saint-Léonard de quelque 330 pharmacies dans la province, McKesson doit attendre l’approbation des actionnaires d’Uniprix et du Bureau de la concurrence.

Ajoutées aux 270 pharmacies PROXIM et ProxiMed acquises en 2008, McKesson pourrait devenir plus important que le Groupe Jean Coutu, qui compte plus de 400 établissements au Québec et ailleurs au Canada.

L’offre a été présentée mercredi aux pharmaciens-propriétaires lors d’une assemblée extraordinaire, à Drummondville.

«Uniprix fera ainsi partie de l’un des réseaux les plus performants en matière de chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, conçu pour assurer la sécurité des patients», indique le président et chef de la direction d’Uniprix, Philippe Duval.

Le montant de la transaction n’a pas été annoncé. En 2009, les pharmaciens-actionnaires d’Uniprix avaient rejeté une telle acquisition.

McKesson souhaite préserver l’indépendance du groupe québécois. «Nous permettrons aux pharmaciens de maintenir leur compétitivité dans une industrie en constant changement», indique la présidente, Paula Keays.

L’entreprise, fondée il y a plus de 100 ans, offre des médicaments, des fournitures et des solutions technologiques à l’industrie des soins de santé.

Pour sa part, Uniprix est un groupe de pharmaciens propriétaires et indépendants créé en 1977. Leur choix sera connu après leur vote, le 16 mai.

Uniprix