Les étoiles du mini-basketball attendues dans l’est de Montréal

Les joueurs de basketball s’étant le plus distingués cette saison se retrouveront à Mercier-Est pour couronner la meilleure équipe de Montréal, dans le cadre du Match des étoiles du mini-basket de Montréal.

Pour la quatrième année, une quarantaine d’athlètes âgés de 10 à 12 ans des 19 arrondissements sont attendus à l’Académie Dunton pour fouler le terrain de basketball.

«C’est une façon de récompenser et d’honorer la relève. C’est un honneur pour les joueurs de pouvoir défendre leur région et c’est gratifiant d’être choisi comme étoile de son arrondissement», indique Beverley Jacques, directeur du Club de basketball de Saint-Léonard, DOD Basketball, organisateur du Match des étoiles.

Au cours des prochains jours, les entraîneurs, clubs de basketball et professeurs d’éducation physique proposeront des joueurs et joueuses de basketball s’étant le plus distingués sur le terrain. Par la suite, DOD Basketball va former les équipes en les séparant en deux formations mixtes, l’Est et l’Ouest.

«Ça permet de créer des liens. À travers le sport, il n’y a pas de couleur, de religion ou de rivalité de ligues», affirme M. Jacques.

Pour cet événement, les deux équipes pourront profiter des conseils de deux athlètes professionnels, soit Kyries Hebert, joueur de football des Alouettes de Montréal, et Anneth Him-Lazarenko, joueuse de basketball, qui seront, respectivement, les entraîneurs de l’Ouest et l’Est.

«Ce sont de bons modèles. Anneth a, notamment, reçu le titre de MVP et elle montre que même les filles peuvent joueur au basketball», soutient M. Jacques.

En plus du match de basketball, les joueurs et les parents pourront participer à un concours d’habiletés.

«Nous avons également un spectacle de danse et une présentation de double corde. Ce n’est pas un tournoi de basketball, mais bien un happening», fait valoir le directeur.

L’événement est gratuit, mais il est essentiel de s’inscrire au https://miniallstargame2017.eventbrite.ca.

L’origine du match des étoiles

Le Match des étoiles du mini-basket de Montréal est né en 2014 alors que les Jeux de Montréal avaient retiré la catégorie mini-basketball de son événement.

«Les jeunes étaient fiers d’aller aux Jeux de Montréal, mais là ils ne pouvaient plus y aller. Nous voulions créer une plateforme pour qu’ils se fassent remarquer, une belle vitrine alors nous avons décidé de créer le Match des étoiles», révèle Beverley Jacques, directeur du Club de basketball de Saint-Léonard, DOD Basketball.