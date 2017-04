Une course payante pour la Fondation HMR

Médecins, infirmiers, employés, un total de 69 coureurs et marcheurs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont(HMR) ont participé au Défi caritatif Banque Scoatia, amassant ainsi plus de 40 000$ au profit de la Fondiation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Pour une première participation, la fondation a récolté 42 510$, près de 300% de plus que l’objectif qu’elle s’était fixé.

«Pour une première participation au Défi caritatif Banque Scotia, nous nous réjouissons des résultats! Nous sommes très touchés par cette formidable solidarité des employés de l’HMR envers la Fondation. Cette grande générosité reflète bien toute l’humanité dont ils font preuve au quotidien avec les patients et leurs familles. Nous leur en sommes très reconnaissants», s’est exclamée Lucie Drapeau, directrice générale.

Tous les fonds amassés iront directement appuyer des projets essentiels pour les patients et le personnel soignant de l’HMR.

«Mes compagnons de travail à la Clinique externe de pédiatrie sont très dévoués et dynamiques, a souligné Dr Frédéric Faucher, pédiatre et chef de l’équipe qui a amassé plus de 11 000$. C’est donc ensemble que nous avons amassé des fonds pour améliorer les salles d’attente de la clinique. Nos patients et leur famille y passent malheureusement de longs moments. C’est pour rendre cet incontournable plus intéressant et enrichissant que nous avons relevé le défi.»

Sous le thème «On le fait pour nous!», les marcheurs et coureurs de la grande équipe de la Fondation HMR étaient en effet invités à relever le défi pour leur propre département, ou pour soutenir les besoins généraux de l’Hôpital. Des équipes en pédiatrie, en néonatalogie, en neurologie, en ophtalmologie, en réadaptation, en recherche clinique, en hémato-oncologie, en cancérologie, en obstétrique, en chirurgie générale et même en informatique se sont spontanément regroupées pour participer à l’événement caritatif aux côtés des employés de la Fondation HMR.