Golfer pour venir en aide aux élèves

Le Tournoi de golf annuel de la Fondation de la Pointe-de-l’Île pour la persévérance scolaire est de retour le 28 juin, au Club de golf Métropolitain Anjou.

«Les profits de cette journée seront dédiés à la lutte au décrochage scolaire et aux projets reliés à la persévérance éducative. Voici une belle chance de mêler l’utile à l’agréable en donnant à nos jeunes ce petit coup de pouce qui peut faire la différence», souligne André Brunelle, président de la Fondation de la Pointe-de-l’Île pour la persévérance scolaire.

55 770$ C’est le montant amassé lors du Tournoi de golf de la Fondation, en 2016.

Depuis sa création, il y a 26 ans, la Fondation a distribué plus de 1,3 M$ afin de promouvoir la réussite des élèves. Ce soutien financier a pris la forme de bourses aux élèves persévérants, de sommes distribuées aux écoles pour des initiatives pédagogiques diverses, des activités parascolaires à caractère artistique, culturel ou sportif et des projets de soutien à l’apprentissage de la lecture, etc.

Il est possible de recevoir un formulaire d’inscription et de commandite ou d’obtenir des informations additionnelles en contactant Nancy Leblanc par courriel à nancy-leblanc@cspi.qc.ca ou par téléphone au 514 642-9520, poste 19900.