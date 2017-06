Comparution de huit présumés membres des «Bloods»

Arrêtés le 7 juin, huit présumés membres d’un gang sympathisant des «Bloods», aussi connu sous le nom des «Rouges», ont comparu à la Cour du Québec jeudi pour de nombreux chefs d’accusations reliés à des crimes violents survenus sur le territoire de la ville de Montréal, dont un meurtre commis à Ahuntsic et un incendie déclenché à Saint-Léonard.



Les huit coaccusés ont défilé l’un après l’autre par vidéo-comparution devant la juge Geneviève Graton. Ils sont détenus de façon provisoire dans les prisons de Bordeaux et de Rivière-des-Prairies.

Les hommes, tous dans la vingtaine, sont accusés d’avoir participé à plusieurs crimes violents, possiblement commandés par la mafia italienne, selon la police. Parmi la longue liste d’accusations, on en compte une pour meurtre et trois pour incendies criminels. On reproche également aux présumés membres de gang de rue une invasion de domicile, de la fraude, un vol qualifié et la possession d’une arme à feu prohibée.

Cinq perquisitions ont eu lieu en parallèle aux arrestations dans quatre quartiers de la ville, c’est-à-dire Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord et Cartierville. Les forces de l’ordre ont saisi deux armes à feu, deux chargeurs, des munitions, un silencieux artisanal, un pistolet à décharge électrique, plusieurs cellulaires ainsi que du matériel électronique.

L’enquête «Mazout» a mobilisé plusieurs divisions du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), dont la Section des crimes majeurs, l’unité des Incendies criminels, l’Antigang ainsi que le poste de quartier 39, situé à Montréal-Nord.

Meurtre et incendie

Les huit hommes dans la vingtaine auraient été impliqués dans sept dossiers de crimes violents. Parmi ceux-ci, le meurtre d’Angelo D’Onofrio, tué par balle le 2 juin 2016 au café Sinatra, dans le quartier Ahuntsic. Ebamba Ndutu Lufiau et Jeff Joubens Theus sont accusés de ce meurtre. Il s’agirait, selon la police, d’une erreur sur la personne. La victime avait 72 ans.

Un des trois incendies criminels est celui survenu à la fin avril de cette année à St-Léonard. La cible était le Complexe Funéraire Loreto, supposément lié au clan Rizzuto du crime organisé italien.

Les co-accusés seront de retour devant les tribunaux le 19 juin pour leur enquête sur remise en liberté.