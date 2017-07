Un homme recherché en lien avec des agressions sexuelles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche d’un suspect lié à trois événements d’agression sexuelle et action indécente survenus en juin dernier.

Les enquêteurs du Module des agressions sexuelles de la Section des crimes majeurs du SPVM cherchent à identifier un homme qui a été vu le 2 juin, dans un commerce de la rue Jean-Talon Est, à Saint-Léonard, le 10 juin, à la station de métro Honoré-Beaugrand, et le 13 juin entre les stations Angrignon et Snowdon. Toutes les victimes sont des femmes.

La personne recherchée est un homme blanc âgé entre 40 et 50 ans. Il mesure environ 1,83 m (6′) et pèse 85 kg (185-190 lb.). Il a les cheveux longs gris attachés en queue de cheval et courts sur les côtés.

Toute personne détenant de l’information permettant d’identifier l’individu peut communiquer avec Info-Crime Montréal par téléphone au 514 393-1133 et par Internet au https://www.infocrimemontreal.ca/fr-ca/formulaire.aspx. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.