Place aux joueurs de Scopa

Le tournoi de Scopa est de retour à la Semaine italienne de Montréal.

Organisé par Italocanadese.com et l’Ordre des fils d’Italie au Canada, le tournoi verra des équipes de deux joueurs s’affronter en tours éliminatoires durant deux jours, dans la Petite Italie. Les équipes gagnant deux manches sur trois se qualifieront pour le tour suivant.

Les équipes peuvent s’inscrire en ligne au tournoi de Scopa au http://www.italocanadese.com ou en appelant le bureau de l’Ordre des fils d’Italie au Canada au 514 271-2281. La date limite d’inscription est le 2 août.

Les joueurs seront contactés une semaine avant le tournoi pour l’horaire des parties. Tous les participants doivent être disponibles pour jouer le samedi 12 août, de 14h à 18h et s’ils se qualifient au tour suivant, le dimanche 13 août, de 14h à 18h.

Même si des gens ne participent pas au tournoi, il est possible d’aller jouer à la Scopa avec ses amis et festivaliers au chapiteau de la Scopa, situé sur le boulevard Saint-Léonard, entre les rues Saint-Zotique et Dante.

Horaire du tournoi

Vendredi 11 août

• 16h à 22h: tours d’entraînement de Scopa, c’est ouvert à tous.

• 12h à 14h: tours d’entraînement de Scopa, ouvert à tous.

• 14h à 18h: éliminatoires du tournoi de Scopa, l’inscription est obligatoire

• 18h à 22h: tours d’entraînement de Scopa, ouvert à tous

• 12h à 14h: tours d’entraînement de Scopa, ouvert à tous

• 14h à 18h: demi-finale et finale du tournoi de Scopa, l’inscription est obligatoire

Qu’est-ce que la Scopa?

La Scopa, qui se traduit par «balai», est un jeu de cartes italien qui se joue entre deux et cinq joueurs avec un jeu de cartes italien standard de 40 cartes.