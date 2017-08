Plus de 500 000 visites à la Semaine italienne de Montréal

Des dizaines de milliers de festivaliers ont découvert la culture italienne et la région sicilienne en participant à la Semaine italienne de Montréal, qui s’est clôt le 13 août avec l’opéra en plein air.

Pendant 10 jours, plus d’une trentaine de concerts et d’événements se sont déroulés dans sept arrondissements de Montréal, dont Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Rosemont–La Petite-Patrie. Le festival a reçu 504 600 visites, toutes activités confondues.

«Cette année fut une excellente édition! Non seulement le festival a pris de l’expansion en déménageant à Laval l’espace d’une journée, mais il a aussi pu jouir d’un soleil radieux et d’une programmation haute en couleur. Nombreux étaient les festivaliers à prendre part à nos activités», affirme Antonio Sciascia, président du Congrès national des Italo-Canadiens, section Québec.