La CSPÎ en travaux

Le centre administratif de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) s’est fait une beauté alors que la Rotonde a été transformée en salles multifonctionnelles.

La croissance soutenue au cours des dernières années du nombre d’élèves, d’enseignants et de membres du personnel spécialisé et de soutien a fait en sorte que la CSPÎ ne disposait plus des espaces requis pour accueillir les rencontres des membres de son personnel.

«Pour remédier à la situation, et face à l’impossibilité d’agrandir le centre administratif, le Conseil des commissaires a décidé de donner une nouvelle vocation à la Rotonde et de la transformer en salles multifonctionnelles. Auparavant, l’aménagement de la Rotonde, qui servait presque exclusivement aux séances du conseil, ne permettait guère d’autres usages. Les travaux de reconfiguration, effectués au coût de 600 000 $, ont permis de créer des salles polyvalentes lesquelles permettront de répondre à une diversité de besoins, tout en conservant une salle de dimensions réduites pour tenir les séances publiques du conseil, tel que prescrit par la loi», explique le président de la CSPÎ, Miville Boudreault.

19,4 M$ La CSPÎ a effectué des travaux de réfection et de rénovation d’une valeur totale de 19,4 M$ dans ses établissements scolaires, cet été.

Les enseignants, les directions d’école, les techniciens et professionnels en éducation, et les gestionnaires disposeront ainsi de nouveaux espaces pour leurs réunions de travail ainsi que pour leurs activités de formation et de coordination.