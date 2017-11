Nominations à la CSPÎ

Les commissaires de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) ont nommé de nouveaux directeurs à la barre de l’institution scolaire.

Antoine El-Khoury, ancien directeur général adjoint, a été nommé directeur général de la CSPÎ. Son prédécesseur, Pierre Boulay, prendra sa retraite à la fin de l’année et M. El-Khoury prendra alors le relais.

Martin Duquette a été nommé au poste de directeur général adjoint, à la suite de la promotion de M. El-Khoury. Ces dernières nominations suivent celle de Marjolaine Dupuis comme directrice générale adjointe, cet été, à la suite du départ à la retraite de Serge Beaudin.

«La nouvelle équipe de gestionnaires s’inscrit dans la continuité d’une approche basée sur les services aux élèves, l’efficience administrative, la promotion de la réussite et de la persévérance scolaires. La croissance du nombre d’élèves, les besoins d’espace pour la construction de nouvelles écoles et l’amélioration des résultats scolaires constituent les principaux défis à relever pour les prochaines années pour la CSPλ, indique le président de la CSPÎ, Miville Boudreault.

MM. El-Khoury et Duquette entreront officiellement en fonction le 8 janvier 2018. Pour sa part, Mme Dupuis occupe son nouveau poste depuis le 4 juillet 2017.



Antoine El-Khoury

Antoine El-Khoury a commencé sa carrière dans le monde de l’éducation, en 1986, à titre d’enseignant de mathématiques. Comme gestionnaire, il a assumé des responsabilités à la direction de centres, des services éducatifs et d’un regroupement. Après un parcours professionnel continu à la CSPÎ, il a œuvré ces six dernières années au poste de directeur général adjoint.



Martin Duquette

Martin Duquette a commencé dans l’enseignement lors de l’année scolaire 1996-1997. De 2008-2016, il a occupé les fonctions de directeur de regroupement après avoir dirigé des écoles primaires et secondaires. M. Duquette reprendra du service à titre de directeur général adjoint. Il a occupé cette fonction l’an dernier à la Comission scolaire Marie-Victorin, après avoir travaillé pendant 20 ans à la CSPÎ.

Marjolaine Dupuis

Marjolaine Dupuis a débuté dans l’enseignement lors de l’année scolaire 1988-1989. Tout son parcours professionnel a été réalisé au sein de la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. Après neuf années comme enseignante en adaptation scolaire, en début de carrière, elle a occupé différents postes de direction d’établissement et de direction de réseau.