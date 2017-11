Un demi-million de dollars en un mois pour PME MTL Est-de-l’Île

En novembre, PME MTL Est-de-l’Île a investi plus d’un demi-million de dollars pour soutenir la réalisation de projets d’entreprises dans l’est de Montréal, soit un investissement record pour l’organisme.

Depuis le début de l’année, plus de 1,6 M$ ont été injectés dans l’économie de l’Est, générant des investissements totaux de 10,4 M$. Ces investissements ont permis la création et le maintien de plus de 246 emplois.

«L’économie de l’Est est particulièrement vivante. Les membres du comité d’investissement constatent la diversité des projets d’entreprises soutenus tant en démarrage, croissance ou transfert. Des investissements de 510 000$ en un seul comité, c’est un palier record», souligne fièrement Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l’Île.

Une combinaison gagnante

L’approche distinctive des professionnels de PME MTL Est-de-l’Île repose sur l’accompagnement stratégique offert. Au-delà des outils de financement compétitifs et complémentaires, les entrepreneurs se voient offrir des conseils, une mise en réseau avec l’écosystème de développement économique et un soutien au développement de leurs compétences.

PME MTL Est-de-l’Île offre six outils de financement. En subventions, les promoteurs ont accès au Fonds Jeunes entreprises, au Fonds de développement de l’économie sociale, en plus de Créavenir et du Fonds Jeunes entreprises collectives conjoints avec Desjardins. En plus des subventions, PME MTL Est-de-l’Île offre du financement sous forme de prêts pouvant atteindre 400 000$.

Les entrepreneurs ayant besoin de soutien tant financier que professionnel peuvent s’adresser à Gladimy Télus, analyste principal, gestionnaire de portefeuille, au 514 494-2606 poste 58 ou par courriel au financement.est@pmemtl.com.