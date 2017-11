Un nouveau centre de formation pour la CSEM

Les étudiants en mécanique automobile et en soudure-montage ont droit à un tout nouveau lieu d’enseignement. En effet, après des années de travail, la Commission scolaire English-Montreal a inauguré un nouveau centre de formation professionnelle à Saint-Léonard.

Les demandes pour ces programmes étaient importantes à la CSEM qui avait des listes d’attentes dans les deux cas.

«Nous offrions les programmes à Laurier-Macdonald et Rosemont, mais les lieux n’étaient pas tous aux normes du ministère de l’Éducation ni adaptées à nos besoins. Là, nous avons l’espace pour offrir un meilleur enseignement et de l’équipement à la fine pointe de la technologie. Les concessionnaires seront jaloux de nos installations», fait valoir Mario Argiropoulos, directeur adjoint à la formation professionnelle et à la formation générale aux adultes à la CSEM.

Ce centre de formation est également une première pour la CSEM.

«Tous nos centres sont sous le principe de polyvalente, c’est-à-dire dans les locaux d’une école secondaire. Ils n’étaient pas adaptés pour ce type d’enseignement. Là, nous avons un centre fait comme il faut, dans une atmosphère professionnelle qui est même mieux que ce que l’on retrouve sur le marché du travail», affirme Cosmo Della Rocca, directeur général à la formation professionnelle et à la formation générale aux adultes à la CSEM.

«Je me suis battu pendant des années pour que Saint-Léonard ait un centre comme celui-là. Aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise» -Rosario Ortona, président du comité-conseil de la formation aux adultes à la CSEM, conseiller scolaire à la CSEM et ancien directeur général à la formation professionnelle et à la formation générale aux adultes à la CSEM

Le centre a accueilli ses premiers élèves, cet automne, et il pourra en accueillir 240 dans le programme de mécanique automobile et 220 dans le programme de soudure-montage, cette année, comparativement à 160 et 44 dans les anciennes installations.

Le centre de formation professionnelle est située au 6065, boulevard des Grandes-Prairies, à proximité de Montréal-Nord.

Olympiades régionales des métiers et des technologies à Montréal

Le nouveau centre de formation professionnelle de la CSEM accueillera les Olympiades régionales des métiers et des technologies à Montréal, dans les catégories mécanique automobile et soudure-montage, en février 2018. Les gagnants participeront aux Olympiades provinciales des métiers et des technologies qui se tiendront à la Place Bonaventure, les 3 et 4 mai 2018.