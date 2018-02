El Korbi nommée commissaire scolaire

La Léonardoise Arij-Abrar El Korbi a été nommée commissaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ), dans la circonscription 4, située à Saint-Léonard.

«Nous avons affiché un appel de candidatures dans le journal local et nous avons reçu 18 candidatures valides. Un comité de sélection formé de trois membres du conseil a évalué celles-ci et des entrevues ont été menées. Le processus de sélection a été très stimulant devant autant de candidatures intéressantes. L’engagement de Mme El Korbi dans la communauté léonardoise et son intérêt envers le monde de l’éducation ont été des éléments en sa faveur», indique le président de la CSPÎ, Miville Boudreault.

«J’ai posé ma candidature au poste de commissaire pour agrandir mes horizons et pour approfondir mes connaissances, mais surtout, j’aimerais redonner à mon quartier et à mon arrondissement. Quoi de mieux que d’investir dans le présent et dans le futur et de travailler pour les enfants du préscolaire-primaire, du secondaire et les élèves de la formation professionnelle et de la formation aux adultes», mentionne Mme El Korbi.

Après consultation du Comité de parents, sa nomination a été entérinée à l’unanimité lors de la séance du conseil du 7 février 2018. La nouvelle commissaire siègera au Conseil des commissaires jusqu’aux prochaines élections scolaires générales, prévues le 4 novembre 2018.

Candidate pour Projet Montréal

Arij-Abrar El Korbi avait tenté sa chance au poste de conseillère de Ville dans Saint-Léonard Est pour Projet Montréal aux dernières élections municipales. Elle avait terminé en seconde position avec 32,55% des intentions de vote.