La Polyclinique Cabrini devient une super-clinique

Le Groupe de médecine de famille (GMF) Polyclinique Cabrini a obtenu la désignation de super-clinique. Située dans un secteur densément peuplé et de plus en plus vieillissant, elle offrira des heures de service prolongées dans le but de désengorger les urgences.

Le Député D’Arcy-McGee et président du caucus de Montréal, David Birnbaum, qui a annoncé la création de cette super-clinique le 6 avril au nom du ministre de la Santé Gaétan Barrette, a souligné que cette initiative avait aussi « pour but d’offrir des soins encore mieux adaptés à chaque usagé, en temps opportun».

Cela signifie que l’établissement situé dans Rosemont, à la frontière de Saint-Léonard, est désormais ouvert de 8h à 20h chaque jour, même en fin de semaine. Ceci permettrait un accès rapide aux services médicaux généraux à l’ensemble de la population, en particulier aux personnes non inscrites à un médecin de famille. L’objectif est aussi d’offrir au patient un rendez-vous le jour même de sa visite, où le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture si toutes les plages sont comblées. La super-clinique s’engage par ailleurs à utiliser le système en ligne, Rendez-vous santé Québec.

Une entente a été conclue avec un laboratoire d’imagerie médicale afin que ces services soient disponibles directement dans le bâtiment de la super-clinique. Un service de prélèvement est aussi offert dans l’édifice.

Des aménagements à la clinique, de prochaines annonces dans l’est de Montréal

La phase de transition «n’est pas terminée» a tenu à signaler Stéphanie Pichet, gestionnaire à la clinique. Des travaux doivent se dérouler aux mois de juin et juillet pour créer six nouveaux locaux. Certains aménagements ont déjà été réalisés dans l’édifice, comme le déplacement de la pharmacie au mois d’octobre dernier, ou le transfert du responsable médical et des professionnels.

Yvan Gendron, Président-Directeur-Général du CIUSSS de l’est de Montréal, a expliqué pour sa part que d’autres annonces allaient être faites «dans les prochaines semaines» pour de nouvelles super-cliniques sur le territoire. Il a par ailleurs salué la cohérence d’avoir une super-clinique à proximité de l’hôpital Santa Cabrini, «le deuxième hôpital qui reçoit le plus d’ambulances par jour dans l’ensemble de Montréal».

Un médecin de Lanaudière, qui vient régulièrement prêter main-forte aux équipes de la Polyclinique Cabrini, a interpellé monsieur Birnbaum au sujet du recrutement de personnel médical, pour assurer les heures d’ouverture de la super-clinique. Le représentant du gouvernement n’a pas avancé de données précises à ce sujet, mais a assuré que «c’était en discussion».