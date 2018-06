Où fuir la chaleur dans l’est de Montréal?

Montréal s’apprête à affronter la première canicule de l’année dans les prochains jours, alors que la température ressentie pourrait dépasser 45. Météomédia prévoit que les températures extrême pourraient continuer 8 jours, soit deux jours de moins que la canicule record de 2011. Le 1er juillet pourrait également fracasser des records de températures historiques. Voici donc quelques suggestions pour fuir la chaleur dans l’est de Montréal.

Retournez à l’ère glaciaire à la caverne de Saint-Léonard

En plus de profiter d’une visite guidée avec un spéléologue, une visite à la caverne de Saint-Léonard vous permettra certainement de vous rafraichir, puisque la température à l’intérieur de la caverne tourne autour de 5°C!

La visite dure en moyenne 1h45 et il est nécessaire de réserver sur le site web de la Société québécoise de spéléologie. Emmenez vos bottes, des gants et vêtements longs!

La caverne, une des rares en milieu urbain, est située au Parc Pie-XII.

Partez en kayak ou en rabaska autour de l’île

La brise du large vous fera vite oublier la canicule! Plusieurs formules sont offertes, de la simple location d’embarcation à l’expédition guidée en groupe de plus longue durée.

À partir du Parc Aimé-Léonard, à Montréal-Nord, l’organisme La route de Champlain organisme des initiations guidées ouvertes à tous, et offre également à ses membres un service de location de kayak de mer ou de rabaska.

Vous pouvez également découvrir les rives de la rivière des Prairies en louant un kayak ou en vous inscrivant aux cours d’initiation et aux sorties guidées de kayak au clair de lune, offert par l’organisme Guêpe. Le départ se fait à partir du site nautique de Sophie-Barat, à l’angle de l’avenue Park-Stanley et St-Hubert, dans Ahuntic-Cartierville, qui sera exceptionnellement ouvert ce lundi pour la fête du Canada.

Observez les aurores boréales à l’air climatisé au Planétarium Rio Tinto Alcan

Imaginez-vous dans le grand Nord avec Aurōrae, une expérience immersive qui vous fera admirer les couleurs des aurores boréales comme si vous y étiez! L’équipe du Planétarium ont capté pas moins de 179 000 images d’aurores à 360° pour la réalisation de ce spectacle offert en programmation double avec Continuum, qui présente entre autres des images prises par le télescope Hubble.

Le tout à l’air climatisé!

Naviguez à bord de la navette fluviale du Parc Bellerive jusqu’à la plage de l’île Charron.

En plus de présenter de nombreuses activités et de permettre un accès direct au fleuve, ce parc de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est le point départ d’un service de bateau-passeur qui vous mènera au parc de l’Ile Charron, où vous aurez accès gratuitement à la plage dans un décor enchanteur.

Pour un coût modique supplémentaire, vous pourrez également accéder au Parc National des Îles de Boucherville.

Le quai d’embarquement est situé près de l’intersection de la rue Notre-Dame et de l’avenue Mercier. Le service début le 30 juin.

Découvrez la diversité des écosystèmes du Parc-nature de la Pointe-aux-Pairies

Saviez-vous qu’un des endroits les plus frais de l’île de Montréal est situé à Rivière-des-Prairies? Une étude réalisée par le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy à partir d’images satellite démontre en effet que le Parc Pointe-aux-Prairies figure parmi les prétendants au titre.

Dans les érablières et les chaînes de marais du parc, plus de 150 espèces d’oiseaux côtoient grenouilles et cerfs de Virginie, une rareté à Montréal.

Le parc est situé au 12300, Boulevard Gouin Est, à l’extrème est de la pointe de l’île.

Profitez des heures d’ouvertures allongées des piscines publiques et des jeux d’eau

Plusieurs des arrondissements de l’est montréalais étendent les heures d’ouverture des piscines, pataugeoires et jeux d’eau lors de périodes de canicule. Profitez-en après le déménagement!

Dans Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, les piscines Richelieu, Don Bosco, St-Georges et Maria-Goretti seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 21h30 à partir du 1er Juillet. La pataugeoire Saint-Jean-Baptiste accueillera les baigneurs jusqu’à 19h30.

À Anjou, toutes les piscines resteront ouvertes jusqu’à 21h, de samedi jusqu’au mardi 3 juillet inclusivement. Les heures d’ouverture des pataugeoires et des jeux d’eau seront également étendues, aux même dates, jusqu’à 19h et 20h30 respectivement.

Les résidents de Saint-Léonard ne seront pas en reste, puisqu’ils pourront profiter des piscines jusqu’au coucher du soleil ce samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, à l’exception de la piscine Ladauversière qui conservera ses heures habituelles. Les jeux d’eau resteront exceptionnellement ouverts jusqu’à 22 h tous les soirs, à partir d’aujourd’hui.

Les piscines Marcelin-Wilson et Gabriel-Lalemant, ainsi que les pataugeoires De Mésy et Ahuntsic, à Ahuntsic-Cartierville, resteront ouverte jusqu’à 20h30 dès samedi jusqu’à nouvel ordre.

La Ville de Montréal-Est a également annoncé que la piscine du parc des Vétérans sera ouverte tous les soirs jusqu’à 21 h, tandis que les jeux d’eau des parcs Montréal-Est et Philias-Desrochers seront ouverts tous les jours jusqu’à 22 h, et ce dès aujourd’hui, jusqu’au vendredi 6 juillet inclusivement.

Votre arrondissement de ne retrouve pas dans la liste? Le site web de la Ville de Montréal met à jour en temps réel les modifications d’horaire.

Vous ne savez pas où se trouve le point d’eau le plus près de chez vous? Suivez le guide!

Soyez prudents!

Selon Météomédia, une température ressentie qui dépasse 44 peut présenter un danger; on prévoit 48 dimanche! Soyez prudent si vous déménagez!

La ville de Montréal suggère de préparer une trousse d’urgence avec des articles de base vous permettant d’être autonome pendant 72 heures, et de faire provision d’eau et de boissons sportives.

Il est également recommandé de boire au moins 6 à 8 d’eau par jour, même si vous ne ressentez pas la soif, afin de rester bien hydraté.

Évidemment, réduisez le plus possible les efforts physiques, et reposez-vous fréquemment dans un endroit frais, au moins 2 heures par jours, idéalement à l’air climatisé.

Et portez attention aux personnes à risque de votre entourage : personnes âgées, personnes avec une maladie chronique, personnes avec un problème de santé mentale ou de dépendance à l’alcool ou aux drogues, sans oublier les enfants, particulièrement ceux de moins de 4 ans.

Profitez quand même du soleil!