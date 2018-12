Ouverture de la Maison de naissance de l’Est : objectif novembre 2019

Les travaux de construction ne sont toujours pas repris, mais une nouvelle étape a été franchie dans le dossier de la Maison des naissances de l’Est. D’abord promise pour novembre 2018, l’établissement tant attendu devrait ouvrir ses portes à l’automne 2019.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé la vente d’un terrain vague situé du côté nord de la rue Sherbrooke Est, faisant partie du prolongement Bilaudeau, le mercredi 12 décembre.

Cette annonce représente un pas important pour l’avancée du projet puisque ce lot, une propriété de la Ville située à proximité du CLSC Mercier Est, est l’une des deux des parcelles de terrain sur lequel s’érigera le futur établissement. L’autre appartenait au Groupe Maurice. Le groupe Mach, promoteur du projet, devaient les acquérir avant de poursuivre les travaux. Les négociations entourant la vente de ces terrains ont causé des délais administratifs.

« Ce sont les premières conditions qui devaient être respectées. Maintenant que ces achats sont complétés, il ne reste qu’à déposer les demandes de permis », se réjouit Christian Merciari, porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Le promoteur devrait ainsi pouvoir déposer en janvier les demandes de permis de construction nécessaires à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ceux-ci devraient être « rendus rapidement, et la maison devrait alors être livrée en novembre », espère M. Merciari.

Marie-Luce Pelletier-Legros, porte-parole du Regroupement citoyen de la Maison des naissances de l’Est de Montréal, se réjouit également de l’annonce, malgré le retard. « Nous sommes conscients que c’est un projet de construction et que ce n’est pas du ressort du CIUSSS, affirme-t-elle. Mais enfin on a une date, ils se sont commis, et on va travailler pour que ça se concrétise. »

Une longue gestation

Rappelons que le projet d’une Maison des naissances sur le terrain adjacent au CLSC Mercier-Est avait été initialement annoncé par l’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette en octobre 2017. L’ouverture était prévue pour novembre 2018.

Un an plus tard, on n’y retrouvait toujours que les fondations. L’arrondissement affirmait alors que le dossier présenté par le promoteur pour l’obtention des permis était incomplet, comme le révélait l’Avenir de l’Est, le 15 octobre dernier.

L’est de Montréal connaît une forte hausse des naissances depuis quelques années: plus de 6700 bébés viennent au monde sur le territoire, ce qui représente 27% des naissances à Montréal.

Intégrée au CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, la future maison de naissance sera dotée d’un budget de fonctionnement annuel de 1,65M$ et couvrira tout le territoire de l’est de Montréal, soit les secteurs de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Anjou, Rosemont, Saint-Léonard et Saint-Michel.