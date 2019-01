Cocktail météo: les écoles sont fermées

En raison de la pluie verglaçante qui tombe sur la métropole et des conditions routières dangereuses, l’ensemble des écoles, services de garde et bureaux administratifs des commissions scolaires montréalaises sont fermées pour la journée.

Les directions des commission scolaires de Montréal, de la Pointe de l’île et Marguerite‐Bourgeoys ont annoncé la décision tôt jeudi matin, évoquant des inquiétudes concernant la sécurité des élèves et du personnel. Veuillez prendre avis qu’en raison du mauvais temps et pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de cours dans les écoles et les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Les services de garde sont également fermés.

Une quinzaine de millimètres de pluie est attendue au courant de la journée. Plusieurs routes de la métropole sont entravées par des accumulations d’eau, ce qui représente des risques d’aquaplanage. La pluie devrait toutefois se changer en neige, tard en après-midi. Les conditions routières pourraient alors se dégrader en raison du refroidissement.