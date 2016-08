Centraide et Hydro-Québec visitent Saint-Léonard

Dans le cadre de sa campagne de financement, Centraide a invité Hydro-Québec, un important bailleur de fonds, à visiter un quartier qui a bien besoin de ses dons, Saint-Léonard.

À bord de deux autobus scolaires, 70 ambassadeurs de la Société d’État ont sillonné les rues de l’arrondissement pendant un après-midi pour connaître les réalités de la population léonardoise.

Premier arrêt, l’école primaire Lambert-Closse qui possède une clientèle composée à 91 % d’immigrants.

«Saint-Léonard est le troisième arrondissement possédant le plus d’enfants âgés de moins de six ans vivant sous le seuil du faible revenu», révèle Denis Sauvé, conseiller au service des allocations et analyses sociales à Centraide.

En passant par l’artère commerciale du territoire, les ambassadeurs peuvent constater le quartier en pleine mutation, en voyant l’influence italienne dans l’architecture des maisons, mais également l’effervescence des commerces offrant désormais des produits halals.

Les participants se dirigent ensuite vers le Domaine Renaissance, «l’un des taudis à Saint-Léonard».

«On y retrouve de nombreuses problématiques, dont l’insalubrité et la défavorisation», souligne Catherine Boucher, responsable du déploiement de la RUI Viau/Robert à Concertation Saint-Léonard.

Par cette visite dans le vif du sujet, Centraide espère augmenter les investissements.

«Nous avons l’opportunité d’amener les ambassadeurs directement sur le terrain pour qu’ils voient les impacts de leurs dons. C’est un bon outil de sensibilisation qui nous permet d’amasser de l’argent pour les organismes dans le besoin», indique Denis Sauvé, conseiller au service des allocations et analyses sociales à Centraide.

5,1 M$ En 2015, Hydro-Québec a remis 5,1 M$ à Centraide pour toute la province. Un peu moins de la moitié a été redistribuée à des organismes montréalais.

Les organismes

La visite s’est terminée au pavillon Wilfrid-Bastien où les ambassadeurs ont rencontré des représentants de quelques organismes locaux appuyés par Centraide.

Les organismes partenaires ont bien apprécié la rencontre qui leur a permis d’expliquer leur mission, leur service ainsi que l’aide qu’ils apportent aux Léonardois.

«17 % de notre financement à la mission vient de Centraide. Sans cet argent, il nous serait difficile d’aller chercher des subventions pour nos projets et activités. Depuis le début des investissements de Centraide, il y a cinq ans, nous vivons un important essor», reconnaît le directeur de la Maison de la famille de Saint-Léonard, Laurent Gosselin.

Même son de cloche pour Concertation Saint-Léonard qui reçoit environ 7 % de son financement total de Centraide, ce qui représente 50 % de l’investissement pour sa mission globale. Pour la Table ronde de Saint-Léonard, les subventions de Centraide représentent près de la moitié de l’ensemble de ses subventions.

«Sans Centraide, je serais en grande difficulté» Charles Cousineau, directeur de la Table ronde de Saint-Léonard.

«Ça leur permet de mettre un visage sur un don, de voir les impacts concrets. Quand les ambassadeurs de la campagne Centraide retourneront à Hydro-Québec, ils pourront parler à leurs collègues de ce qu’ils ont vu. Ça nous aide beaucoup», souligne Rachel Pouliot, directrice générale de Concertation Saint-Léonard.

Voici maintenant plusieurs années que Centraide propose à ses partenaires de visiter les quartiers bénéficiant de leurs dons pour ainsi connaître à quoi sert réellement l’argent investi. Il en organise chaque année une vingtaine dans la province. Toutefois, c’est la première fois que l’organisme visite l’arrondissement de Saint-Léonard.

Organismes recevant un financement de Centraide