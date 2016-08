La CSEM mise sur le bilinguisme

Voulant convaincre les parents que l’école anglophone est le meilleur choix pour leurs enfants, la Commission scolaire English Montreal (CSEM) a lancé la campagne Être bilingue, c’est gagnant.

Au Québec, 14 000 élèves sont éligibles à fréquenter l’école anglophone, rapporte la CSEM. Toutefois, plusieurs d’entre eux privilégient les institutions francophones.

«Ce n’est pas tout le monde qui sait qu’on enseigne bien le français et l’anglais dans nos établissements. Nous avons les mêmes résultats aux examens en français que les écoles francophones», affirme Angela Mancini, présidente de la CSEM.

1607 L’année dernière, 1607 élèves de la CSEM avaient le français comme langue maternelle sur 19 388 élèves.

Par l’entremise d’affiches et de sacs publicitaires, la commission scolaire espère ainsi informer la population de ces programmes bilingues et ainsi les convaincre de la pertinence du bilinguisme.

«Parler deux langues est un passeport et une porte ouverte sur le monde» Angela Mancini

«Parler le français et l’anglais nous permet de communiquer avec beaucoup plus de monde. En plus, le français va nous permettre d’apprendre encore plus de langues», souligne Adriano Morehouse, élève de l’école primaire Pierre-de-Coubertin, à Saint-Léonard.

«Ça nous permet de communiquer avec les gens lorsqu’on va en vacances», ajoute son confrère, Anthony Franze.

Par cette campagne, la commission scolaire espère ainsi mettre un frein à la diminution de sa clientèle qui sévit depuis une dizaine d’années sur son territoire. Malgré la baisse du nombre d’élèves, celle-ci n’envisage pas de fermer des écoles au cours des prochaines années.

Programmes bilingues