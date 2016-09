Les nageurs feront place aux pelles et machinerie lourde à la pataugeoire Pie-XII alors que les travaux de réfection commenceront dès la semaine du 5 septembre.

Le chantier, qui s’élève a plus de 315 000$, portera sur la mise aux normes des équipements et installations jugés vétustes qui touchent la filtration d’eau et le poste de surveillance des sauveteurs. Une attention particulière sera également mise sur l’accessibilité universelle.

Les travaux devraient se terminer en décembre 2016.