Près de 6 M$ d’investissements prévus en 2017

En plus des investissements dans les rues, l’arrondissement compte poursuivre ses efforts dans les parcs et la mise aux normes de ses bâtiments.

De nombreux projets attendent les Léonardois en 2017, alors que l’arrondissement investira 5 940 000$ dans son programme triennal d’immobilisations (PTI).

La plus grande part du gâteau ira dans les travaux d’infrastructures, plus particulièrement dans les rues et les trottoirs. Le deuxième plus gros investissement est alloué aux bâtiments communautaires. Plus de 2 M$ iront dans des travaux et mises aux normes des installations aquatiques (710 000$) et récréatives (1 335 000$).

Parmi les projets annoncés, l’arrondissement compte remplacer la glissoire de la piscine du parc Ladauversière, refaire le revêtement extérieur du pavillon du parc Giuseppe-Garibaldi et installer des systèmes de climatisation aux pavillons des parcs Ferland, Hébert, Luigi-Pirandello, Pie-XII et Wilfrid-Bastien.

Le dernier investissement d’importance a été réservé aux parcs de l’arrondissement. 1 150 000$ iront, notamment, à l’installation d’un nouveau système d’éclairage pour le terrain de football du parc Ladauversière ainsi qu’à l’acquisition et installation d’équipements de sonorisation pour la nouvelle scène culturelle extérieure et permanente du parc Wilfrid-Bastien.

«Nous continuerons avec ce PTI à favoriser les investissements qui contribuent à préserver et à enrichir notre patrimoine collectif. Les projets pour la réfection de nos rues et de nos trottoirs, ainsi que pour la mise aux normes et l’amélioration de nos bâtiments et de nos installations demeurent donc des priorités pour notre arrondissement», affirme le maire Michel Bissonnet.

Même si l’arrondissement a réservé des montants pour la réalisation de certains projets, ceux-ci pourraient ne pas avoir lieu comme prévu.

«Les projets ne sont pas tous concrets. Dans ce plan, nous montrons nos intérêts pour la prochaine année, mais il peut y avoir des changements», précise le conseiller de Ville, Dominic Perri.

19, 3M$ 19, 320 000$ d’investissements sont prévus pour les trois prochaines années dans le PTI de Saint-Léonard.

2018-2019

Pour les années 2018-2019, l’arrondissement compte augmenter ses investissements à 6 440 000$ et 6 940 000$ en pigeant dans ses surplus.

«Ce sont des sommes garantis. Nous avons gelés 500 000$ en 2018 et 1 M$ en 2019. Ainsi, si nous devons piger dans nos surplus pour boucler le budget 2016, il nous en restera pour les projets des prochaines années», explique Stéphane Lavallée, conseiller en gestion des ressources financières à l’arrondissement de Saint-Léonard.

En 2017, Saint-Léonard ne prévoit pas piger dans ses surplus pour réaliser ses projets.

Le PTI 2017-2018-2019 de l’arrondissement de Saint-Léonard sera adopté, plus tard cet automne, par le conseil municipal de Montréal

Qu’est-ce qu’un PTI?

Un programme triennal d’immobillisations regroupe un éventail de projets que l’administration municipale compte réaliser, dans un contexte de ressources limitées et en fonction d’un objectif de stabilisation de l’endettement.