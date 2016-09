Beau succès pour la Fête du citoyen

C’est une nouvelle réussite pour cette 22ème édition de la Fête du citoyen à Saint-Léonard. Près de 9000 personnes ont participé à cette journée en famille, placée sous le signe du vivre ensemble.

Cette année encore, la grande roue, le bingo, la pêche dans l’étang, la balade en minitrain, la Place aux mille et un services et les structures gonflables ont su amuser petits et grands au parc Wilfried-Bastien dimanche dernier. Les familles ont également pu admirer un beau défilé de costumes organisé par le Regroupement interculturel ainsi que des démonstrations de théâtre et de chants, le tout, sous le regard bienveillant de Léo, la mascotte de l’arrondissement. Les Léonardois étaient en effet nombreux à se réunir pour profiter des nombreuses activités proposées par l’arrondissement.

Au plus grand plaisir du maire, Michel Bissonnet : « Chaque année, j’ai un très grand plaisir à participer à cette superbe fête! J’aime voir que de nombreux citoyens en profitent pour sortir en famille ou entre amis afin de participer à toutes les activités qui leur sont offertes. Je désire d’ailleurs remercier tout un chacun qui a contribué à la réussite de cette belle fête, incluant les employés de l’arrondissement et tous les organismes communautaires, sportifs et culturels qui s’impliquent. ».

Un passeport gagnant

L’arrondissement a distribué plusieurs centaines de ses Passeport-découverte tout au long de la journée. Mis en place pour inciter les habitants à explorer tous les recoins de la Fête, ce passeport offrait la chance, à ceux qui récoltaient toutes les empreintes de Léo disséminées dans les différentes zones du parc, de participer à un tirage au sort. Et c’est Sophia Ait Saidi qui a eu le plaisir de remporter le premier prix du concours, soit une tablette électronique ainsi que des billets de spectacles de la saison culturelle 2016-2017, un dictionnaire et une gourde d’eau. L’arrondissement a pour sa part remis des billets de spectacles de la saison culturelle 2016-2017, un dictionnaire et une gourde d’eau. Le commandant, Pascal Gosselin, a quant à lui remis le deuxième prix du concours; un panier-cadeau du SPVM.

Des policiers au service de la Fête

Les policiers du poste de quartier 42 ont d’ailleurs pleinement pris part aux festivités. Après avoir eu quelques difficultés à monter leur stand à cause des grands vents du matin, ils ont pu faire visiter leur poste de commandement mobile et répondre aux questions des curieux. «La Fête du citoyen s’est très bien passée, il n’y a eu aucun incident recensé, aucun enfant égaré, c’est vraiment une grande réussite. » s’est réjoui le commandant.

Pour le SPVM, la Fête du citoyen est une occasion unique pour tisser des liens avec la population et notamment les enfants de l’arrondissement. «Nous avons donné plus de 1000 articles promotionnels aux enfants. Des petits chapeaux de policiers en cartons, des tattoos, etc. C’était un vrai moment privilégié pour créer du lien. L’ambiance était festive, les gens étaient vraiment contents de se promener en famille. » Les enfants ont eu la chance de pouvoir enfiler des manteaux de policier et de grimper dans une voiturette électrique le temps d’une photo souvenir. Voilà qui aura peut-être suscité de nouvelles vocations.