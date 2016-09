Parking Day : Sensibiliser à l’environnement dès le plus jeune âge

Le Parking-Day est un évènement mondial qui se déroule dans 162 villes réparties dans 35 pays. Pour l’occasion, un fois par an, un stationnement est transformé en un espace convivial. A Saint-Léonard, l’éco-quartier a décidé de profiter de l’initiative pour installer un kiosque sur le parking des écoles Dante et Lambert-Closse. Une idée qui a plutôt attiré l’œil des enfants. Curieux, ils étaient nombreux à s’arrêter à la sortie des classes. Anna, animatrice horticulture, était là pour les accueillir et pour leur parler d’environnement, mais surtout des îlots de chaleur.

Des ateliers pour éduquer

Le Parking-Day était la bonne occasion pour l’éco-quartier et ses animatrices de montrer aux enfants les nouvelles installations du projet ILEAU dans leur cour d’école et de leur expliquer que les arbres qui ont été plantés sont là pour apporter de l’ombre et donc de la fraîcheur. Une fois la leçon sur le réchauffement climatique passée, rien de mieux qu’une mise en pratique avec des jeux.

D’abord, par équipe de deux, les enfants devaient trier des déchets et déterminer ce qui va au recyclage et ce qui va dans le compost. La plupart d’entre eux connaissent déjà leur affaire et font un sans-faute. C’est plus difficile lors de l’atelier sur le transport où le but est de trouver comment réduire le nombre de voitures. Timide, une petite fille avance que l’on pourrait utiliser l’autobus. Plutôt une bonne idée quand on sait que le bus permet de réunir l’équivalent de 40 autos et d’économiser jusqu’à 168 tonnes de gaz à effet de serre par an.

Saint-Léonard, un mauvais exemple

L’arrondissement devrait d’ailleurs peut-être s’inspirer des propositions de la nouvelle génération puisqu’il a des progrès à faire dans le domaine. Saint-Léonard fait en effet partie des îlots de chaleur de l’Île de Montréal, parce qu’il contient beaucoup de surfaces asphaltées. Mais heureusement, l’éco-quartier est là pour proposer des solutions, comme planter plus d’arbres, peindre le toit de sa maison en blanc pour qu’il ne retienne pas la chaleur ou encore faire attention à l’eau.