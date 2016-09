Soccer: rugir au somment après des années de misère

Les 21 joueuses du club de soccer U14-A du FC Saint-Léonard Lions terminent une saison parfaite. 16 victoires, un nul et zéro défaite. Un exploit quand on sait qu’il y a deux ans, elles perdaient tous leurs matchs.

Il fait froid et le soleil se couche déjà sur le parc Laurier MacDonald. Les joueuses du U-14 A FC Saint-Léonard arrivent au compte-goutte sur le terrain pour leur deuxième pratique de la semaine. Déjà habillée de son chandail bleu, chaque joueuse a son ballon. En attendant que tout le monde soit là, les filles se font quelques échanges et se chicanent. La complicité qui unit les joueuses est palpable.

Sur le banc, les dernières arrivées parlent cheveux, mais sur le terrain, la seule préoccupation est le jeu. La plupart des filles courent derrière un ballon rond depuis l’âge de quatre ans. Mais cela ne fait vraiment que quelques années qu’elles jouent véritablement au soccer. En fait, c’est depuis que Gennaro Varrecchione a décidé de les prendre en main. « Il y a deux ans, j’ai pris en charge plusieurs filles qui venaient du local, le plus bas niveau. J’ai monté une équipe, j’ai rencontré les parents et je leur ai présenté un plan d’action sur 3 ans. Tout le monde a accepté. »

Respect, soutien et pratique

Gennaro, et les deux autres coachs Luta et Roberto, ont rendu la pratique en été et en hiver obligatoires. Parce que l’hiver est la saison parfaite pour travailler des points plus précis. Grâce à ce remède miracle, les filles sont désormais, toutes, à plus ou moins 90% de leur technique en soccer. Mais il n’y a pas que les entrainements qui comptent.

Si les joueuses arrivent désormais à mettre des buts c’est parce qu’elle forme plus qu’une équipe comme l’explique Audrey-Anne, l’une des deux capitaines : « On a comme une alchimie entre nous. Ce n’est pas parce que la pratique se termine qu’on ne traine pas ensemble. » « On se comprend les unes les autres. On n’est pas juste une équipe mais une vraie famille. » rajoute Emma, l’autre capitaine. « Et ça c’est surtout grâce à nos coachs. »

Trois entraineurs pour une discipline de fer

Gennaro, Luta et Roberto ont véritablement su redonner espoir à leurs poulains, tout en leur inculquant des valeurs à suivre au quotidien. «Si pour l’une d’elle ça ne va pas bien à l’école, alors on ne joue pas. Nos filles se tiennent ensemble, elles se poussent les unes, les autres et surtout, elles se respectent. » Et elles respectent aussi leurs entraineurs qu’elles viennent toutes saluer avant chaque pratique. « Nos coachs sont vraiment patients, on niaise beaucoup mais ils ne sont jamais découragés. Ils nous disent ce qui ne va pas mais aussi ce que l’on fait de bien et ça c’est encourageant », dit Audrey-Anne.

Des beaux objectifs à atteindre

En deux ans, les filles du U14-A du FC St-Léonard Lions ont participé à huit tournois à travers le Québec et ont remporté six médailles de bronze et deux d’argent. Elles ont aussi, et surtout, gagné la coupe des Présidents championnat d’hiver 2015-16. Le prochain objectif est d’être couronnée équipe gagnante du Régional Québec et de tout rafler au tournoi international de Walt Disney en juillet 2017.