Évaluation foncière: une faible hausse compromettrait les services

La faible hausse du rôle d’évaluation foncière pourrait compromettre à long terme la qualité des services offerts à Saint-Léonard, s’alarme le conseiller de Ville de Saint-Léonard, Dominic Perri.

Saint-Léonard a connu la plus faible hausse de la valeur moyenne des propriétés parmi les 19 arrondissements de Montréal, selon le dernier rôle d’évaluation foncière.

Alors que la hausse moyenne à Montréal s’élève à 6,2%, celle de Saint-Léonard se situe à 3%. Dans le secteur résidentiel, l’augmentation n’est que de 2,3%.

Une situation qui pourrait devenir inquiétante si celle-ci se poursuit sur plusieurs années, estime M. Perri.

«Si la valeur des propriétés n’augmente presque pas au cours des 10 prochaines années, les revenus n’augmenteront pas beaucoup et nous aurons alors moins d’argent pour offrir les services qu’on offre actuellement», indique M. Perri.

La hausse d’un avis d’imposition d’un contribuable léonardois risque d’être beaucoup plus faible que celui résidant dans un arrondissement où la valeur de la hausse est plus élevée que la moyenne.

500 400$ C’est la valeur moyenne d’une unifamiliale à Saint-Léonard

Les causes

Selon le conseiller, le rôle foncier augmente davantage dans les arrondissements bien desservis par le transport en commun et où l’on retrouve des institutions de santé ainsi que des pôles d’emploi.

C’est d’ailleurs à Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension que l’on remarque les plus fortes hausses sur l’île, avec 9,3% et 8,3% respectivement.

«À Saint-Léonard, nous n’avons pas de pôles d’emploi majeur et notre service de transport en commun n’est pas convenable», souligne M. Perri, ajoutant qu’il pourrait y avoir d’autres raisons.

Ce dernier mise sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, pour changer la situation.

«Nous travaillons fort pour le transport en commun et je suis convaincu que la venue du métro à Saint-Léonard va y créer de l’emploi», affirme-t-il.

Malgré ses inquiétudes, l’élu considère que le dévoilement du rôle foncier pour 2017 est une bonne nouvelle à court terme, car «le compte de taxe n’augmentera pratiquement pas pour les Léonardois».