Saint-Léonard recherche des entreprises de qualité

Avec le projet de revitalisation de la rue Jean-Talon qui se pointe à l’horizon, la Société de développement commercial (SDC) Jean-Talon a décidé de faire appel à une firme de développement marketing pour attirer des entreprises de qualité sur l’artère commerciale de Saint-Léonard.

Depuis le début du mois de janvier, Tribu stratégie planche sur un projet de démarchage pour que la rue Jean-Talon Est devienne la place où il faut faire des affaires à Montréal.

«Nous ne voulons pas attirer n’importe quel type de commerce ou d’entreprise, mais que ce soit des gens d’affaires préparés qui proposent un projet de qualité dont la population a besoin», indique le directeur de la SDC, Sylvain Tardif.

«Nous accompagnons la SDC dans l’élaboration de son portrait, de ses visions et de ses besoins. Nous allons lui proposer des idées et outils pour qu’elle se démarque et attire des entrepreneurs», ajoute Myrabelle Chicoine, présidente en développement et marketing territorial à Tribu stratégie.

Actuellement, Myrabelle Chicoine débroussaille toutes les données des études de marché effectuées par la SDC au cours des dernières années pour faire le portrait des différentes zones de l’artère commerciale, qui fait 1,7 kilomètre de long.

«Avec ces informations, nous saurons exactement ce dont nous avons besoin ou non dans chaque zone. Par exemple, nous savons que nous avons suffisamment de salons de coiffure dans un secteur, alors il nous faudra autre chose pour améliorer la mixité et la qualité de ce tronçon», fait valoir M. Tardif.

La SDC compte également utiliser les programmes gouvernementaux, tels que Pr@m-commerce qui offre une aide financière pour la rénovation et revitalisation des façades des magasins, pour attirer davantage d’entrepreneurs de qualité.

«Avec le projet de revitalisation, les subventions et notre projet de démarchage, nous aurons une machine efficace pour répondre aux besoins de la population et faire de l’artère un lieu convivial où l’on trouve tout ce dont on a besoin», affirme M. Tardif.

170 L’artère commerciale rue Jean-Talon Est compte 170 commerces, situés entre la rue de la Villanelle et le boulevard Viau.

Une priorité

Le démarchage d’entreprise est une priorité pour le directeur général, Sylvain Tardif.

«Le projet d’embellissement de Jean-Talon et les programmes d’aide gouvernementale sont des opportunités. De notre côté, il faut mettre nos efforts sur l’amélioration de la qualité de nos services à la population. C’est ce qu’il faut faire pour qu’on devienne un secteur connu et convoité par les entrepreneurs», soutient M. Tardif.

Une décision partagée par Jacques Nantel, professeur en marketing aux HEC et spécialiste du Commerce.

«Il faut qu’il y ait une mixité commerciale balancée et un environnement propice et convivial pour qu’une artère commerciale soit en santé. C’est le rôle des SDC de connaître leur besoin et de faire les démarches pour attirer les nouveaux entrepreneurs», fait valoir M. Nantel.

D’autres artères commerciales ont d’ailleurs fait ses démarches, dont la Promenade Fleury, qui a notamment conçu un guide pour présenter l’artère à de futurs clients.

«Nous avons fait une prospection commerciale par le passé en plus d’une campagne de visibilité pour mettre la rue en valeur. Il faut provoquer l’engouement de l’artère auprès des entrepreneurs pour attirer des commerces de qualité qui répondront aux besoins des consommateurs et c’est ce que nous faisons depuis des années», laisse savoir François Morin, directeur de la SDC Promenade Fleury, citée en exemple comme une référence d’artère commerciale par les commerçants et consommateurs de Saint-Léonard.

Longévité

Tribu stratégie terminera son contrat en avril prochain. Toutefois, la SDC Jean-Talon ne veut pas que le projet se termine pour autant.

«Nous estimons voir les résultats dans un minimum de neuf mois à un an. Il faut que le projet continue après avril», souligne M. Tardif.

Le directeur espère poursuivre le projet au sein même de la SDC dès le mois de mai. Toutefois, celle-ci aura besoin de nouvelles sources de financement pour engager quelqu’un pour s’occuper du projet.

