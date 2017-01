La SDC étudie le stationnement sur Jean-Talon

Manque-t-il d’espaces de stationnement sur la rue Jean-Talon comme le prétendent certains commerçants? Pour répondre à cette question, la Société de développement commercial (SDC) du secteur a décidé de lancer une étude.

Depuis quelques mois, l’étude sur le stationnement est en cours sur la rue Jean-Talon et les rues limitrophes.

«Le stationnement est basé sur des perceptions. Tout le monde a l’impression qu’il en manque, mais nous ne connaissons pas la situation réelle», souligne le directeur général de la SDC, Sylvain Tardif.

Afin de faire le portrait de la réalité, la société a engagé la firme l’Éclaireur qui, entre autres, compte le nombre d’espaces disponibles, leur utilisation et le taux de roulement et de rétention, pour déterminer les secteurs les plus sollicités et mettre en lumière les problématiques.

«Il faut déterminer l’offre actuelle de stationnement sur Jean-Talon et si elle correspond à la demande. Ainsi, il sera possible d’évaluer les besoins futurs», indique Pierre-Olivier Gauthier, consultant en développement commercial pour l’Éclaireur.

«Est-ce qu’il y a un réel manque de stationnement ou est-il plutôt mal géré, ajoute Sylvain Tardif. Il faut savoir le problème pour pouvoir choisir les mesures à prendre pour rendre le stationnement facile.»

285 Selon une étude effectuée par la Ville de Montréal, la rue Jean-Talon, du boulevard Viau au boulevard Langelier, compterait 285 espaces de stationnement sur rue. En ajoutant les rues limitrophes, on arrive à plus de 2000 places en surface, ce qui correspond à une superficie de trois hectares.

Cette initiative de la SDC est d’autant plus d’actualité avec tous les changements qui se présentent à l’horizon, tels que la revitalisation de l’artère et l’éventuelle venue du métro de Montréal dans le secteur.

«Dans le cadre du projet d’embellissement de la rue Jean-Talon, les commerçants ont affirmé que le stationnement était la priorité. C’est le même constat auprès des résidents et des visiteurs», affirme Sylvain Tardif.

«Il faut connaître l’offre et la demande réelle pour pouvoir anticiper les problématiques à venir avec les changements futurs de la rue Jean-Talon», poursuit Pierre-Olivier Gauthier.

La firme a recueilli les données lors de quatre visites, dont deux lors de moments de fort achalandage. Elle collige actuellement les informations afin de les présenter à la SDC au cours du printemps prochain.