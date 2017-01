À vos marques, prêt, roulez à Saint-Léonard

Au moment même où les coureurs automobile se livreront une lutte sans merci sur la piste Gilles-Villeneuve durant le Grand Prix de Formule 1, de jeunes Léonardois tenteront de pousser leurs bolides jusqu’à leurs limites dans le cadre d’une course de boîtes à savon sur la rue Jean-Talon.

La course se tiendra le 10 juin, pendant une journée de festivités organisée par le Collectif jeunesse de Saint-Léonard pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal.

«Il y a plusieurs activités familiales de prévues, mais nous voulions vraiment organiser quelque chose pour les jeunes», souligne Sabrina Abdeddaim, coordonnatrice de la maison de jeunes le Zénith de Saint-Léonard, organisme porteur du projet.

Après s’être creusé la tête sur un projet qui permettrait de réunir la jeunesse de Saint-Léonard et de la divertir, Mme Abdeddaim est tombée sur un film à propos d’une course de boîtes à savon.

«J’avais toujours voulu faire ça lorsque j’étais plus jeune et selon moi, ça ne s’est jamais fait à Saint-Léonard. J’ai proposé l’idée et elle a été acceptée», mentionne la coordonnatrice.

«C’est notre Grand Prix à Saint-Léonard» -Sylvain Tardif

Une course sur Jean-Talon

Des équipes de quatre personnes, composées d’au moins un adulte, s’affronteront lors d’une course à obstacles en boîte à savon sur la rue Jean-Talon.

«C’est une grande journée où les gens auront du plaisir. Nous voulons mettre les entreprises à contribution», lance Sylvain Tardif, directeur de la Société de développement commercial rue Jean-Talon Est, partenaire du projet.

N’ayant pas de pente propice à ce type de course dans le quartier, les organisateurs ont décidé d’ajouter des obstacles au circuit.

«Les membres de l’équipe vont pousser la voiture pour se rendre aux différentes épreuves qui meubleront le parcours. C’est comme du bobsleigh, mais sans la pente», indique M. Tardif.

«Nous voulions faire une course où tout le monde pouvait participer. Ce n’est pas tout le monde qui a les connaissances pour construire une boîte à savon, alors nous avons conçu un circuit où tout le monde a une chance de gagner», ajoute Mme Abdeddaim.

La maison des jeunes est d’ailleurs à la recherche de personnes ayant des connaissances dans la construction de boîte à savon pour participer à des ateliers pour aider les jeunes.

«J’ai plusieurs jeunes qui m’ont approchée pour participer au projet, mais nous n’avons pas tous l’expertise pour construire une boîte à savon. Les gens qui sont de bons manuels pourraient venir nous aider», suggère Mme Abdeddaim.

La course de boîte à savon se déroulera le 10 juin, sur la rue Jean-Talon. Les inscriptions auront lieu du 1er mars au 1er mai. Tous les détails se retrouveront sur le site Web http://www.course375.ca, accessible dès le 13 février.

Fermeture de rue

La rue Jean-Talon ne sera pas fermée complètement pour l’événement, rassure Sylvain Tardif.

«Nous allons peut-être fermer une partie de la rue. Nous pourrions aussi faire la course sur des rues avoisinantes de l’artère. Nous sommes en train de finaliser la logistique et certains détails, mais tout sera prêt pour la course», avise M. Tardif.