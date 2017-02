Un coup de pouce financier pour la paroisse Sainte-Angèle

La Fabrique de la paroisse Sainte-Angèle a reçu une aide financière de plus de 35 000$ du gouvernement du Canada pour l’aider dans la réalisation de travaux à son centre communautaire. Un coup pouce très utile alors que l’organisation doit encore récolter plus de 100 000$ pour terminer le chantier.

Plusieurs rénovations et aménagements sont nécessaires à la partie publique du presbytère et à la grande salle du centre communautaire géré par la Fabrique pour la rendre plus «confortable et sécuritaire».

«Nous allons changer les fenêtres et changer l’éclairage pour des ampoules DEL. Nous allons également refaire le toit, qui date de 1968», indique le curé Yohann Leroux et président de la Fabrique de la paroisse Sainte-Angèle.

Ces travaux, notamment le changement de l’éclairage et du chauffage, permettront d’effectuer des économies d’énergie et pécuniaires à long terme.

«Le système de chauffage a été installé dans le plafond du presbytère. De ce fait, le plafond est chaud, mais il fait plus froid au plancher. De plus, nous avons un système de chauffage à l’huile. Pour chauffer une heure, ça nous prend 10 litres d’huile. Avec le prix de l’huile aujourd’hui, c’est dispendieux», informe le curé Leroux.



Un premier pas

La subvention du gouvernement du Canada, qui s’inscrit dans le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, s’élève à 37 437$ et couvrira qu’une partie des travaux.

Afin de payer la balance, la Fabrique a entamé il y a quelques semaines une campagne de financement pour les deux prochaines années.

«Nous avons besoin de 108 500$ pour payer les travaux que nous avions effectués à l’église ainsi que pour les autres travaux à la grande salle», souligne le curé Leroux.

Plusieurs activités et événements-bénéfices seront organisés pour tenter d’amasser les fonds nécessaires. Des donateurs et partenaires seront également approchés au cours des prochains mois.

Le centre communautaire de la Fabrique de la paroisse Sainte-Angèle

La Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle, un organisme à but non lucratif, administre le centre communautaire adjacent à l’église Sainte-Angèle, située au 5275, boulevard Lavoisier. Le centre dispose d’une salle pouvant accueillir 180 personnes et de cinq plus petites salles où se tiennent différentes activités, telles que des repas communautaires et des rassemblements de familles. Les salles sont également utilisées pour les pratiques hebdomadaires de la chorale et le grand bazar annuel organisé par la population, au mois d’octobre. La Société Saint-Vincent-de-Paul se sert aussi des locaux pour entreposer et distribuer des paniers de nourriture pour les gens dans le besoin de l’arrondissement Saint-Léonard.

«Des institutions comme la Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle sont des lieux de rassemblement par excellence. Aujourd’hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l’autre contribue à forger des communautés fortes», fait valoir le député de Saint-Léonard‒Saint-Michel, Nicola Di Iorio.