Un guide pour les aînés de Saint-Léonard

L’arrondissement de Saint-Léonard vient de publier un guide des services destinés aux aînés du territoire.

Le guide Vivre et vieillir à Saint-Léonard a été rédigé de façon à être clair et convivial pour tous les types de lecteurs, que ce soit une personne aînée, une personne ayant des limitations fonctionnelles ou une personne désirant venir en aide à un proche aîné. Il est divisé en plusieurs sections afin de couvrir tous les sujets importants tels que les loisirs, le bénévolat, le logement, les déplacements, les services d’urgence et de sécurité et les façons d’accéder aux services offerts par l’arrondissement. Ce guide contient également un répertoire des ressources locales et des références pour les personnes ayant besoin d’aide.

Ce document fait partie du plan d’action Municipalité amie des aînés de Saint-Léonard 2014-2017.

«Lors des consultations que nous avons menées afin de doter l’arrondissement de son tout premier plan d’action MADA – Municipalité amie des aînés, nous avons constaté que les aînés ainsi que les personnes leur venant en aide avaient un réel besoin d’être mieux informés des nombreux services qui leur sont dédiés sur le territoire. Mes collègues du conseil d’arrondissement et moi sommes convaincus que ce guide viendra répondre à ce besoin. Il contient une foule de renseignements très utiles et il rassemble les coordonnées des organismes pouvant leur venir en aide dans différentes sphères de leur vie. Ce guide est le fruit d’un long travail et nous sommes très fiers du résultat final», a fait valoir le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

Le recueil Vivre et vieillir à Saint-Léonard sera distribué aux clubs de l’âge d’or de Saint-Léonard. Il sera également disponible au bureau Accès Montréal de Saint-Léonard et à la mairie d’arrondissement de Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire). Ce guide est aussi disponible et téléchargeable sur le site Internet de l’arrondissement, à ville.montreal.qc.ca/st-leonard, dans la page d’accueil, sous la rubrique Aînés.