Marie-Pascale Beaulieu, pharmacienne famille de l’année

Marie-Pascale Beaulieu, pharmacienne de Saint-Léonard affiliée à Uniprix, a été couronnée Pharmacienne de famille 2016 du Groupe Uniprix.

Mme Beaulieu a reçu cette distinction pour son engagement et la qualité des services qu’elle offre à la communauté de Saint-Léonard.

«Elle représente ce qu’est, pour le Groupe Uniprix, une véritable pharmacienne de famille: passionnée, empathique, près de ses patients et à leur écoute. Elle est un exemple de rigueur qui inspire son équipe à offrir un service professionnel et personnalisé», affirme Philippe Duval, président et chef de la direction du Groupe Uniprix.

Le jury indépendant a analysé chacune des candidatures et déterminé la gagnante de l’année 2016. Mme Beaulieu s’est démarquée par son écoute ainsi que la disponibilité dont elle fait part avec ses patients.