De l’amiante à l’école La Dauversière

La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) compte retirer l’amiante présent dans les plafonds de l’école primaire La Dauversière par mesure préventive.

La commission scolaire rassure la population avisant que ce n’est pas de «l’amiante présentant un degré de dangerosité».

«Lorsque l’amiante est en bon état et non friable, aucune fibre ne peut se détacher et se propager dans l’air ambiant et donc ne présente aucun risque pour la santé des personnes. Les risques surviennent lorsque ces matériaux sont sciés, coupés, percés ou endommagés. C’est pourquoi la CSPÎ, par mesure préventive, prévoit l’enlèvement de l’amiante pour éviter l’émission de poussière lors de travaux de maintenance et/ou de rénovation», explique Évelyne Auclair, secrétaire de gestion aux Services corporatifs, communications et secrétariat général à la CSPÎ.

Un appel d’offres a été lancé le 26 janvier. Les entrepreneurs ont jusqu’au 20 février pour présenter leur projet. La CSPÎ étudiera ensuite les propositions avant de signer le contrat. Les travaux pourraient s’effectuer au cours de la période estivale.