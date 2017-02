Un coup de pouce pour les nouveaux projets d’entreprise

PME MTL lance son concours entrepreneurial afin de faire rayonner les nouvelles entreprises montréalaises.

«Avec ses six pôles de services répartis sur l’île, PME MTL est le premier point de contact pour qui souhaite lancer son entreprise. Le Défi PME MTL devient l’occasion annuelle d’encourager les nouveaux entrepreneurs à concrétiser et à faire connaître leur projet d’entreprise», a indiqué Marc-André Perron, directeur général de PME MTL Centre Ouest, chargé de la coordination régionale du concours cette année.

Les entrepreneurs montréalais ont jusqu’au 14 mars 16h pour inscrire leur nouveau projet d’entreprise et courir la chance de remporter 70 000$ en bourse.

Bastien Poulain a été choisi en tant que président d’honneur et porte-parole du concours. Il a fondé 1642 Sodas en 2015. Ses boissons de fabrication locale à l’effigie de Jeanne Mance ou de Paul de Chomedey de Maisonneuve ont marqué les esprits.

«S’inscrire au Défi PME MTL est une première porte, pas compliquée à ouvrir, qui peut faire toute la différence parce que tu te fais remarquer, tu peux perfectionner très vite ton idée d’entreprise avec les jurys et les experts qui t’accompagnent. Beaucoup d’occasions se créent de cette manière», explique-t-il.

Avant de lancer son entreprise, Bastien avait lui-même profité des conseils de PME MTL. Il a été finaliste et lauréat de plusieurs concours, ce qui l’a aidé à se faire connaître et l’a amené à participer à des missions à l’étranger. Aujourd’hui, son entreprise compte d’importants partenaires. Et il encourage à son tour d’autres jeunes à entreprendre.

Ce concours est également un tremplin vers le podium national, soit le Défi OSEntreprendre.

L’inscription au Défi se fait en ligne, au defipmemtl.com. On y trouve tous les détails sur les modalités et les étapes importantes. L’équipe locale de services aux entrepreneurs de PME MTL peut également renseigner et aider au développement d’une candidature. Le Défi est sur Facebook: facebook.com/DefiPMEMTL.