La démolition du Domaine Renaissance entamée sous peu

D’ici quelques semaines, les pelles mécaniques entameront la démolition de bâtiments au Domaine Renaissance, complexe immobilier maintes fois épinglé pour ses problèmes d’insalubrité. À terme, un nouveau projet résidentiel y sera érigé.

La démolition de sept immeubles commencera d’ici la fin du mois de mars afin de faire place à la coopérative d’habitation les Voisins de Viau/Robert.

«Il reste seulement un locataire dans les bâtiments concernés et il déménagera le 1er mars. Si tout va bien, nous pourrions commencer les travaux de construction de la première phase à la fin de l’été», indique Cédric Constantin, du Groupe Mach, propriétaire et promoteur du site depuis 2011.

Le promoteur avait arrêté de louer les logements vacants du Domaine Renaissance en 2015, afin de se préparer aux étapes de démolition.

«Nous ne démolirons pas tant qu’il y aura des gens dans les logements et nous n’expulserons personne», déclare M. Constantin.

La démolition devrait s’échelonner sur deux à quatre semaines.

Projet particulier

En plus des permis de démolition qui ont été octroyés au cours du mois, les élus ont adopté un projet de résolution d’un projet particulier pour le Domaine Renaissance afin d’encadrer la construction du projet.

Après une consultation publique qui se déroulera en février, s’il n’y a pas d’opposition ou de modification, la résolution sera adoptée en avril, ce qui permettrait au promoteur d’entamer les travaux de construction cette année.

«Pendant les cinq dernières années, nous avons pris en compte les préoccupations des gens pour modifier le projet, notamment pour le logement social, l’ensoleillement et la sécurité. J’ai bon espoir qu’il n’y ait pas d’objection», souligne le conseiller de Ville, Dominic Perri.

«Nous sommes super heureux de comment les choses se déroulent depuis les derniers mois. Nous n’avons jamais été aussi proches. J’espère que les élus et les Léonardois seront aussi fiers du projet que nous le sommes», ajoute M. Constantin.

774 C’est le nombre total d’unités d’habitation qui remplaceront les 336 logements actuels du Domaine Renaissance. Sur ceux-ci, 195 seront des logements sociaux.

Le nouveau projet immobilier nécessiterait la démolition des 21 immeubles résidentiels de trois étages du Domaine Renaissance pour en construire neuf variant de trois à huit étages. En plus des condominiums, le nouveau projet comprendrait une coopérative d’habitation ainsi que des commerces.

«Il y a eu beaucoup de négatifs à propos du Domaine Renaissance dans le passé. Là, il y aura un renouveau à Saint-Léonard. Je crois que ça va également aider à revitaliser le secteur», souligne M. Constantin.

De plus, la rue Jean-Nicolet serait prolongée jusqu’au boulevard Robert afin de faciliter les déplacements sur le site ainsi que la sécurité.

«La conception du Domaine Renaissance a créé des zones non visibles et non éclairées. Avec la rue, ce sera plus sécuritaire», estime M. Perri.

L’arrondissement de Saint-Léonard consultera la population, dans le cadre de son projet particulier, le 27 février, à 17h30, à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire).